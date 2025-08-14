La capital azuaya, Cuenca, espera un día con clima fresco y lluvias moderadas

El pronóstico del clima para este jueves 14 de agosto presenta escenarios contrastantes a lo largo del país. Mientras en varias ciudades de la Costa predominarán los cielos parcialmente despejados y temperaturas cálidas, en la Sierra, y especialmente en Cuenca, se anticipa una jornada fresca, con nubosidad y lluvias intermitentes.

Cuenca: temperaturas frescas y probabilidad de lluvia

La capital azuaya experimentará un clima propio de temporada, con temperaturas que oscilarán entre 7 y 19 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, con una probabilidad de lluvias del 50 %. Se espera que las precipitaciones se concentren en horas de la tarde y noche, lo que podría afectar la movilidad y las actividades al aire libre.

Para los cuencanos, se recomienda salir con paraguas o impermeable y considerar ropa abrigada, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando la sensación térmica desciende aún más debido a la humedad.

Costa: calor moderado y algunas lluvias aisladas

En Portoviejo, el termómetro marcará entre 20 y 29 °C, con cielo parcialmente soleado y una probabilidad de lluvia del 30 % hacia el final de la tarde. Manta tendrá un comportamiento similar, con temperaturas entre 20 y 28 °C, pocas nubes y el mismo porcentaje de posibilidad de lloviznas.

Guayaquil disfrutará de una jornada estable, con mínimas de 21 °C y máximas de 30 °C, cielo parcialmente despejado y sin lluvias previstas, lo que favorecerá actividades al aire libre y el turismo.

Quito: cielo cubierto y mayor probabilidad de lluvia

En la capital del país, las temperaturas se moverán entre 8 y 18 °C, con cielo nublado y una probabilidad de lluvias del 55 %. La humedad y la nubosidad marcarán la jornada, por lo que se sugiere tomar precauciones en la movilidad y protegerse ante posibles lloviznas.

Radiación solar: un riesgo que persiste

A pesar de las nubes, los niveles de radiación UV podrían ser altos a muy altos en varias regiones del país, incluida la Sierra. La exposición sin protección puede causar daños a la piel y la vista. Por ello que es indispensable aplicar protector solar, utilizar gafas con filtro UV y cubrirse con sombrero o gorra.

Recomendaciones finales

En la Costa, se prevé un clima propicio para las actividades recreativas, aunque no se descartan lluvias ligeras en sectores puntuales. En la Sierra, y particularmente en Cuenca, el paraguas será el compañero ideal para este jueves. Mantenerse informado sobre los cambios del clima y protegerse de la radiación es clave para disfrutar la jornada con seguridad.