La cantante Karol G reveló que vivió un «infierno» junto a Anuel AA

La cantante colombiana Karol G reveló en su documental ‘Mañana fue muy bonito’, cuya premier se celebró el reciente miércoles en Medellín, que su relación con el puertorriqueño Anuel AA fue una experiencia “tóxica” y “como un infierno”.

La producción se estrenará oficialmente el 8 de mayo, a través de Netflix, pero desde ya está dando de qué hablar. En su confesión, la intérprete de ‘Mi ex tenia razón’, dijo: «Mi relación pasada, fue muy pesada. Fue muy tóxico salir de ahí. Yo me despertaba y sentía que como que me iba a morir. Yo me sentía que como persona no tenía un valor. No podía ver el éxito. No podía ver la grandeza».

Karol G no se sentía capaz de dejar a Anuel AA

La artista añadió que llegó a creer que nunca podría salir de esa relación, pese al sufrimiento que le causaba. «Yo sí sentía que era algo de lo que no iba a poder salir. Que no iba a ser capaz de salir. Cuando lo que uno está haciendo todo el tiempo es sufriendo. Uno sufriendo, sufriendo, sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir. Y era una fucking pesadilla. Un infierno», destacó Karol G, de 34 años.

«Lo bonito que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben expresar lo que sienten», agregó.

Estuvieron comprometidos

Karol G y Anuel AA, cuyo nombre es Emmanuel Gazmey Santiago, fueron una de las parejas más mediáticas del género urbano. Su relación, que comenzó en 2018, incluyó colaboraciones musicales como “Culpables” y “Secreto”.

En abril de 2019 confirmaron su compromiso, y Karol G mostró un anillo de diamantes durante los Premios Billboard de la Música Latina, lo que consolidó aún más su imagen como la «pareja poderosa» del reguetón.

Sin embargo, a comienzos de 2021 comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Fuentes cercanas señalaron que Karol se sentía «asfixiada» en la relación y que los celos profesionales influyeron en la ruptura. Anuel AA confirmó la separación en un Instagram Live en abril de ese año, explicando que llevaban varios meses distanciados.

Karol G volvió a surgir

Tras su separación de Karol G, Anuel AA se casó con la cantante dominicana Yailin La Más Viral, con quien tuvo una hija, pero se divorció a los pocos meses. Por su parte, la colombiana se mostró muy afectada, recibiendo el apoyo de sus miles de fanáticos.

Ya en 2023, Karol G y el también cantante colombiano Feid confirmaron su romance. Además, la artista lanzó su álbum ‘Mañana será más bonito’, que a través de sus canciones narra cómo se recuperó de la ruptura con Anuel y cómo volvió a creer en el amor.

Tal fue el éxito de ‘Mañana será bonito’, que su gira homónima reunió a un total de 2.3 millones de personas a lo largo de 62 espectáculos, según datos reportados por Billboard Boxscore.