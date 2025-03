Compártelo con tus amigos:

¡Don Alfonso se ríe con nosotros! Un video de André Rieu en TikTok revive el icónico tema de Televistazo, y las redes explotan de nostalgia.

El ex presentador de noticias, Alfonso Espinosa de los Monteros, se tomó con humor que muchos seguidores lo hayan recordado con el tema Parade of the Charioteers, que André Rieu, violinista y director de orquesta, publicó en su perfil de TikTok.

Todo empezó cuando el violinista André Rieu, subió parte de un concierto, donde se entonaba Parade of the Charioteers, banda sonora de la película Ben Hur. Para el mundo, es cine épico; para los ecuatorianos, es la señal de las 19h00 con Don Alfonso en Ecuavisa. El video se viralizó, y los comentarios no tardaron en llegar. “Flash Informativo”, “Acaban de paniquear a medio Ecuador”, escribió un usuario, mientras otro soltó: “¿A qué hora sale Don Alfonso?”. El ex presentador, con su clásico buen humor, tomó la broma y celebró la conexión.

En X, la fiebre siguió: “Para todos: Ben Hur, para los ecuatorianos: las noticias de Ecuavisa”, posteó un fan, resumiendo el sentir nacional. Y es que esa melodía es más que una intro: es parte del ADN de la TV ecuatoriana.

Alfonso Espinosa, un ícono de la televisión ecuatoriana

Alfonso Espinosa, de 81 años, marcó época en Televistazo durante casi 60 años, un récord que le valió un Guinness en 2013 como el presentador de noticias con más tiempo al aire. Esa sintonía épica no solo abría el noticiero estelar, sino también los flashes informativos, grabándose en la memoria de generaciones. “Es increíble cómo una canción te lleva al pasado”, comentó un seguidor en TikTok.

Ante esto, el ex presentador compartió en sus historias de Instagram la publicación de Ecuavisa sobre el hecho, acompañado de emojis de aplausos.

Esto pega fuerte: Don Alfonso es un ícono vivo, y verlo reírse con los memes es oro puro. “Todo Ecuador escuchando esta canción”, escribió otro usuario, y no exageraba. El video de Rieu ya suma miles de vistas, y los comentarios siguen creciendo. ¿Habrá respuesta de Don Alfonso en TikTok? ¡Ojalá!

Kerlley Ponce