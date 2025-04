La asambleísta Valentina Centeno detalla los planes del presidente Daniel Noboa para Manabí.

Valentina Centeno, asambleísta nacional por la Acción Democrática Nacional (ADN), visitó las instalaciones de El Diario para conversar sobre temas de interés para Manabí y reafirmar su postura sobre el papel del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en asuntos que afectan a la provincia.

En una entrevista amena, a pocos días de los próximos comicios electorales del 13 de abril en Ecuador, donde Noboa enfrentará a Luisa González por la presidencia del país para el periodo 2025-2029, la asambleísta manabita del movimiento respondió a varias preguntas importantes sobre el futuro de Manabí.

Valentina Centeno, ¿Qué es lo que ofrece el presidente Daniel Noboa a la provincia?

Para Manabí hay un montón de obras. Ya hemos venido trabajando en el año, un poco más de cerca de dos años de gobierno con la reactivación del Comité de la Reconstrucción, con algunas obras emblemáticas que se encontraban abandonadas y empiezo por ahí antes de pasar a lo que se viene. Por ejemplo, el haber rehabilitado el municipio para Portoviejo, que generaba miles y miles de dólares en arrendamiento, y que después del 2016, ya cuantos años hacia acá, ya tenemos ahora sí un municipio digno para los funcionarios. De igual forma, algunas vías que también se han podido trabajar, como la vía Manta-Rocafuerte, la vía Manta-Puerto López, la vía 15, que es la Ruta del Spondylus y es importante para dinamizar la economía y el turismo. Asimismo, el puente Quimis, el puente Lodana, que se han empezado ya sus construcciones. El puente Lodana es una obra emblemática y bastante aclamada por su gente, por el olvido de que lo dejaron abandonado desde el 2016. El mercado para Calceta, el mercado para Jipijapa, son obras que se vienen, que ya están los recursos separados para esas obras. Son mercados importantes, emblemáticos. El mercado de Calceta se cayó con el terremoto del 16A, el de Jipijapa es una propuesta nueva, pero son importantes. La plaza San Gregorio, que es una plaza memorial para Portoviejo que tiene ya adjudicados los recursos para la alcaldía, que lo puede ejecutar. Asimismo, el casco comercial urbano de Portoviejo va a poder tener centros comerciales, un memorial para los afectados o las víctimas del terremoto. Y así, pues, se moverá mucha economía nuevamente.

¿Hay otros proyectos?

Igual se viene el plan de alcantarillado para Chone. A Chone se le adjudicaron los recursos para el desazolve de sus ríos y el dragado de los mismos, pero no se hizo correctamente. Pero en todo caso, ahora al menos van a tener un proyecto de agua potable y alcantarillado. Plantas desalinizadoras de agua potable para Manta, que se invirtió 4.5 millones de dólares para que las zonas rurales de Manta tengan agua potable, que también es un proyecto que ya está adjudicado el recurso y que solamente falta que se lo empiece a trabajar. Y así, pues, las concesiones de nuestras vías también. Están pendientes de las vías principales, Montecristi, La Cadena, Bahía, Tosagua y otra que está también en el norte. Hay un hospital importante para Jipijapa que se está planteando construir, remodelaciones de escuelas como la que se hizo ya en Paján que benefició a 3.000 jóvenes y que ya está en funcionamiento. Eso mismo para otros centros educativos, y para culminar, decir que lo más emblemático que yo resalto son los proyectos de agua potable. Hay más de 13 proyectos de agua potable con el Banco de Desarrollo del Ecuador adjudicados a cantones como Manabí, que van a beneficiar muchísimo a la gente. No podemos hablar de progreso si nuestra gente no tiene agua segura. Eso es lo que puntualizaría de las muchas de las cosas que se vienen, pero sobre todo en la administración de recursos con transparencia y no con corrupción.

¿Cómo atender la inseguridad que vive Manabí?

El problema de inseguridad es la principal prioridad para el presidente Daniel Noboa y es un problema transnacional que ya trasciende las fronteras, que necesita de cooperación militar internacional. Para eso los Estados Unidos son un fuerte aliado y vemos un presidente que está de acuerdo con alianzas, y vemos una candidata González que en cambio le cerrará las puertas a los Estados Unidos y le abrirá las puertas a dictaduras como la de Venezuela. Entonces esas son las dos caras de la moneda que tenemos este 13 de abril. Nuestras fuerzas del orden necesitan mejor equipamiento. Es lo que se está haciendo con la compra de 64 millones de armamento de guerra a los Estados Unidos para poder combatir a las mafias. También necesitamos aumentar el número de efectivos, pero eso obviamente toma un poco más de tiempo, y limpiar el sistema judicial y el sistema penitenciario. En el sistema penitenciario se ha hecho un gran trabajo porque se lo militarizó. Muchos militares están ya en las cárceles cuidando el tema carcelario, que antes, recordemos en el gobierno anterior del expresidente Lasso, existía un total descontrol y veíamos que grababan hasta vídeos de YouTube dentro de las cárceles. Ahora pues existe un mayor control, que siempre se puede ir mejorando, y lo mismo necesita hacerse con el sistema judicial. El presidente Noboa plantea una constituyente para poder reformar cuál es esa potestad de los jueces, que no tengamos jueces que liberen a los cabecillas a días de haberse capturado, eso es lo que nos termina afectando. Yo estoy de acuerdo al igual que el presidente que las bases militares deben regresar para acabar con el narcotráfico y la distribución de drogas.

De cara a los próximos comicios electorales, ¿Ustedes ya tienen conformados equipos para el control electoral?

Sí, se ha cambiado bastante en la estrategia del control electoral. Yo siempre resalto que en una democracia perfecta, donde tenemos elecciones libres, no se debería estar ni hablando de la necesidad de tener veedores, que estén ahí evitando que el contrario haga trampa.

Manabí reclama más competencias con presupuestos y el gobierno nacional le retiró a la provincia la competencia del tramo vial Portoviejo-Montecristi-Manta, ¿Usted está de acuerdo con esto?

En el tema puntual de la terminación del convenio estoy de acuerdo. Creo que es una decisión a favor de los manabitas porque existía un mal manejo del peaje y de la empresa pública Manabí Vial. Creo que como lo ha dicho el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, es importante que se hagan responsables de la falta de entrega de los reportes, de la falta de conocimiento de cuánto dinero se está recaudando a diario. Fuentes extraoficiales nos dicen que se está recaudando lo mismo que se recaudaba hace 15 años y el parque automotriz ha crecido. El turismo de Manta ha crecido. Entonces, definitivamente debería haber un crecimiento en la recaudación y ese dinero de los manabitas debería de invertirse en el mantenimiento de la vía y de rendirse cuentas de cómo y cuándo se está invirtiendo. Esa transparencia de la información no se la tiene y nosotros no queremos pensar que esa sea la caja chica para usar dinero a diestra y siniestra lamentablemente para intereses políticos electorales.

Manabí también pide el manejo del aeropuerto de Manta, recursos hídricos y vialidad, ¿Se va a impulsar eso en el nuevo gobierno?

Sí, en torno a la vialidad, todas las vías grandes que requieren de una concesión privada, el gobierno, el presidente y el ministro Luque ha mencionado que como estas alianzas público-privadas toman de un año y medio a dos la gente no puede esperar. Él va a iniciar un plan de concesiones con una inversión inicial del Estado, en donde invierte el Estado y luego el resto de la inversión se la puede delegar al privado. Por otro lado, en el tema del aeropuerto de Manta se ha estado trabajando con la alcaldía. Existió un retraso porque la empresa privada no entregaba definitivamente el aeropuerto con todo lo que el contrato establece, pero en todo caso hay toda la voluntad de que se pueda concesionar también a un privado y que se pueda manejar mejor ese aeropuerto y eso lo vamos a impulsar en estos cuatro años que vienen de gobierno del presidente Noboa. En cuanto a los recursos hídricos, ya existían conversaciones avanzadas con la ministra Manzano, bueno ahora ella es de energía, pero en todo caso igual tiene competencias para que se pueda desconcentrar esta EPA Manabí y que puedan no sólo desconcentrarse porque eso implica no solo la firma firma de un papel sino que se le asignen los recursos y presupuesto necesario para desarrollar proyectos y un proyecto integral del manejo de nuestras cuencas hídricas. Yo creo que también es importante una reforma a esta Ley de Recursos Hídricos que tenemos. La última actualización fue en el año 2010. Además, creo que es importante en el tema hídrico reforzar esa fiscalización hablando en el marco de los inviernos, del correcto dragado de los ríos, de la correcta limpieza de los cauces y el desazolve de ríos porque ahora le tiran la culpa al presidente Daniel Noboa.

¿Qué está en juego en estas elecciones?

Aquí nos estamos jugando entre dos proyectos políticos: uno que es de progreso de empleo y de libertades y otro que es de dictadura y totalitarismo, que se quiere tomar la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura, el CNE, la Fiscalía General del Estado. Todos los poderes del Estado se lo pretenden tomar, cuarta la libertad de expresión con su ley mordaza que también ya la quieren poner en la Asamblea Nacional, controlar a las iglesias, ecuadolarizar y poner una moneda alternativa ese es el plan de totalitarismo.

Todos los movimientos políticos hablan de proteger la dolarización, ¿Cuál es el plan de ADN para protegerla?

Un presidente Daniel Noboa que tiene buenas relaciones con los Estados Unidos, que tiene una relación hasta personal de amistad personal más allá de lo político y que va a fortalecer el dólar. Además, se van a fortalecer las exportaciones y la producción local.

¿Qué ha hecho el presidente Daniel Noboa por Manabí?

Manabí es una de las provincias que mayor inversión ha recibido per cápita en el país. Lo que pasa es que ha estado tan abandonada que definitivamente falta mucho más por hacer. El presidente le ha devuelto la dignidad y la justicia a la administración de los recursos en Manabí, se ha mejorado potencialmente los proyectos de agua potable, como digo vamos a mejorar mucho este servicio básico, la vialidad empieza ya a ejecutarse a pesar de que veníamos en un año de recuperación en donde era muy difícil hablar de inversión masiva pública. Este año habrá más institutos técnicos, apoyo a nuestros jóvenes sobre todo con becas universitarias, cursos de inglés, el programa de Jóvenes en acción que le está dando mucho empleo a jóvenes. También se ha dado mucho apoyo también a las mujeres emprendedoras, eso es parte fundamental para el presidente.