Revolución Ciudadana y RETO denuncian inconsistencias en 1.875 actas de la segunda vuelta electoral

La alianza Revolución Ciudadana-RETO presentó nuevos reclamos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto por presuntas inconsistencias en 1.875 actas de escrutinio correspondientes a la segunda vuelta de las elecciones de 2025. Las supuestas irregularidades, relacionadas con la falta de firmas en las actas, han generado un impasse. Aquello impide al CNE proclamar oficialmente los resultados de los comicios, según informó el organismo electoral.

El reclamo, liderado por la coalición que apoya a Luisa González, candidata presidencial del correísmo, busca que el CNE investigue y resuelva las anomalías antes de oficializar los resultados. Según los datos preliminares del organismo electoral, Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional, obtuvo 5.870.618 votos (55,63 %). Sin embargo, Luisa González alcanzó 4.683.260 sufragios (44,37 %). La diferencia de más de un millón de votos ha sido cuestionada por Revolución Ciudadana-RETO, que exige transparencia en el proceso.

Revolución Ciudadan y RETO pusieron la queja

Diana Atamaint, presidenta del CNE, aseguró que las áreas técnicas y jurídicas del organismo ya trabajan en un informe detallado para evaluar los reclamos. “Garantizamos un proceso transparente y conforme a la ley. Los reclamos serán analizados minuciosamente, y hasta que no se resuelvan, no se procederá a la proclamación de resultados”, afirmó Atamaint. Lo hizo mediante una rueda de prensa realizada en Quito. La funcionaria no precisó un plazo para la entrega del informe. No obstante enfatizó que el CNE actúa con celeridad para evitar incertidumbre en el país.

Las elecciones de 2025, que definieron la reelección de Daniel Noboa, han estado marcadas por una alta polarización política entre el oficialismo y el correísmo. La segunda vuelta, celebrada el pasado 13 de abril, tuvo una participación del 82 % del padrón electoral, según datos oficiales. Sin embargo, los señalamientos de Revolución Ciudadana-RETO han reavivado el debate sobre la confiabilidad del sistema electoral ecuatoriano. Este ha sido un tema recurrente en los últimos procesos electorales.

Se investigan las actas de varias provincias

El contexto de los reclamos se enmarca en un historial de tensiones entre el CNE y sectores políticos que han cuestionado la transparencia de los comicios. En 2021, por ejemplo, se presentaron denuncias similares por supuestas irregularidades en actas, aunque el organismo electoral resolvió que no existían pruebas suficientes para invalidar los resultados. En esta ocasión, la alianza Revolución Ciudadana-RETO ha insistido en que las faltas de firmas podrían comprometer la legitimidad de los resultados. Según ellos, las presuntas irregularidades se han dado en varias provincias, aunque no han presentado pruebas públicas al respecto.

Mientras el CNE analiza las actas cuestionadas, el proceso electoral permanece en suspenso, lo que podría retrasar la transición presidencial prevista para mayo de 2025. Analistas políticos señalan que la resolución de este conflicto será clave para mantener la estabilidad institucional en el país. “El CNE debe actuar con rapidez y transparencia para evitar que estas denuncias escalen a un conflicto mayor”, indicó Mariana Sánchez, experta en procesos electorales de la Universidad Central del Ecuador.

Por ahora, tanto Noboa como González han evitado pronunciarse directamente sobre los reclamos, dejando la resolución en manos del CNE. La ciudadanía, mientras tanto, espera que el organismo electoral esclarezca las dudas y garantice la legitimidad del proceso. El informe técnico-jurídico del CNE será determinante para definir si los resultados preliminares se ratifican o si se requiere una revisión más profunda de las actas cuestionadas.