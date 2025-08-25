La actriz Bárbara Najas sorprende con un mensaje de auxilio: “Responsabilizo de mi muerte a este hombre”

La actriz ecuatoriana Bárbara Najas tiene un largo tiempo alejada de la televisión, tras su paso exitoso por producciones nacionales e internacionales. Sin embargo, acaba de lanzar un preocupante mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, la rubia, de 32 años, reapareció este lunes 25 de agosto y dijo estar en peligro a causa de un hombre.

El mensaje de alerta de Bárbara Najas

La recordada ‘Nena’ de la serie ‘Tres Familias’ publicó una imagen en donde se lee su mensaje de alerta. En este, acusa a un hombre de haberla manipulada durante los últimos ocho meses, al punto de temer por su vida.

“El causante de que esto esté pasando se llama Welmer Q.L., un hombre que me ha tenido en una inestabilidad mental y emocional terrorífica desde enero, que eso ha hecho que mi forma de ser cambie. Este tipo al parecer sufre mucho, y eso me ha afectado bastante”, indicó la intérprete. Sin embargo, no detalló quién es dicho sujeto en su vida.

La ecuatoriana agregó: “Responsabilizo al 100% a esa persona si algo me llega a suceder. Este hombre ha hecho mi vida una manipulación. Durante estos ocho meses en los cuales me lo ha demostrado. No es un hombre que vale la pena, responsabilizo de mi muerte a este hombre: Wermer Q.L. porque todo y todo lo malo que ha pasado este 2025 ha sido gracias a él”.

Cabe destacar que la joven publicó los apellidos del sujeto, sin embargo, en su nombre hay un error. Primero escribió “Welmer” y luego “Wermer”, por lo que no queda claro cuál es realmente.

Limitó los comentarios

Bárbara Najas despertó preocupación con su post, que recibió decenas de likes. Sin embargo, la actriz desactivó los comentarios.

Al momento se desconoce quién es realmente la persona a la que señala como “manipulador”, así como el rol que cumple en su vida. Por otra parte, seguidores descartan que se trate de alguna maniobra publicitaria, ya que la joven actriz se ha caracterizado por llevar una vida lejos de polémicas y especulaciones.

Bárbara Najas y su carrera actoral

Bárbara Najas, nacida el 21 de agosto de 1993 en Guayaquil, Ecuador, inició su carrera actoral a los 14 años en el grupo Teatro La Mueca, bajo la tutela de Oswaldo Segura. A los 16 años, estudió actuación y producción en Argentina, y luego se formó en Producción de Televisión en el Instituto Superior de Estudios de Televisión (ITV).

Su debut televisivo fue en 2016 con la serie ‘Tres Familias’ de Ecuavisa, donde interpretó a Lorena Plaza ‘Nena’, ganando reconocimiento. En 2019, se unió al elenco de ‘El Final del Paraíso’, una producción de Telemundo, interpretando a una villana, marcando su incursión internacional.

En 2021, se alejó temporalmente de la actuación por motivos personales, enfocándose en producción y publicidad audiovisual.