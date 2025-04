Kristen Stewart se casó en secreto: Así fue su boda con Dylan Meyer

Kristen Stewart, de 35 años, y Dylan Meyer, de 37 años, contrajeron matrimonio el 20 de abril en una ceremonia privada en Los Ángeles, Estados Unidos, tras obtener su licencia de matrimonio el 15 de abril.

La boda marcó el cierre de un noviazgo iniciado en 2019 y un compromiso anunciado en 2021, consolidando su relación tanto personal como profesional.

La boda de Kristen Stewart se dio es secreto

De acuerdo con el medio TMZ, la pareja recogió su licencia de matrimonio en el juzgado días antes de que se les viera intercambiando votos en una ceremonia íntima, celebrada al interior de su casa de Los Ángeles.

En las fotos reveladas de la celebración, se ve a las dos celebridades vestidas con ropa informal. Además, fue la guionista quien cargó con el ramo de flores.

La reunión se dio lejos del foco de la prensa, hermetismo característico de su relación. Se reportó también que la lista de invitados fue limitada; a excepción de la modelo y actriz Ashley Benson y su marido, Brandon Davi; se desconoce la identidad del resto de la gente que asistió a la celebración.

Se conocieron en 2013

Stewart y Meyer se conocieron en 2013 durante el rodaje de una película, pero no fue hasta 2019, tras reencontrarse en la fiesta de cumpleaños de un amigo, que iniciaron su relación.

En agosto de ese año, fueron fotografiadas juntas en Nueva York, confirmando su romance. En noviembre de 2019, Stewart expresó en The Howard Stern Show su amor por Meyer, declarando que estaba “muy enamorada” tras solo dos semanas de relación.

Ya en noviembre de 2021, Meyer propuso matrimonio a Stewart, un momento que la actriz describió como “adorable” en The Tonight Show.

La pareja, que fundó la productora Nevermind Pictures, colabora en proyectos como The Chronology of Water, dirigido por Stewart, y The Wrong Girls, escrito y dirigido por Meyer, con Stewart y Seth Rogen como protagonistas.

Kristen Stewart saltó a la fama gracias a la saga de Crepúsculo

Kristen Stewart, nacida el 9 de abril de 1990 en Los Ángeles, inició su carrera a los 9 años con un papel en The Thirteenth Year (1999).

Su primer papel destacado fue en La habitación del pánico (2002), junto a Jodie Foster. A los 17 años, protagonizó Crepúsculo (2008), interpretando a Bella Swan, rol que la catapultó a la fama mundial y marcó cinco películas hasta 2012, recaudando más de 3.300 millones de dólares.

Tras Crepúsculo, Stewart buscó roles diversos, destacando en Adventureland (2009) y The Runaways (2010).

En 2012, protagonizó Blancanieves y el cazador y On the Road. Su interpretación en Clouds of Sils Maria (2014) le valió el César a Mejor Actriz de Reparto, siendo la primera estadounidense en ganar este premio.

En 2016, brilló en Personal Shopper, y en 2021, su papel como Diana de Gales en Spencer le otorgó una nominación al Oscar.

Stewart debutó como directora con el cortometraje Come Swim (2017) y prepara su primer largometraje, The Chronology of Water.