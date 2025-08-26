Kris Jenner rompe el silencio sobre el cambio en su rostro: “Es mi versión de envejecer con dignidad”

Kris Jenner, empresaria y figura televisiva, reveló el procedimiento estético que se realizó en su rostro hace unos meses, el mismo que la rejuveneció por completo.

En entrevista con Vogue Arabia, la multimillonaria celebridad indicó que todo fue parte de su objetivo de renovar su apariencia y ser la mejor versión de sí misma antes de cumplir 70 en noviembre.

El procedimiento que cambió a Kris Jenner

Jenner, quien aparece en la portada de la edición de septiembre de Vogue Arabia, explicó que se hizo un lifting facial, algo que ya se había realizado hace 15 años atrás.

“Me hice un lifting hace unos 15 años, así que ya era hora de una renovación. Decidí hacerme este lifting porque quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz”, dijo la matriarca del clan Kardashian – Jenner.

La intervención no fue una experiencia solitaria. Jennercompartió que el día de la cirugía estuvo acompañada por sus hijas menores, reafirmando el carácter familiar con el que suele vivir incluso los momentos más íntimos de su vida. “Por supuesto que mi hija Kylie (Jenner) fue conmigo, mientras Kim (Kardashian) estuvo presente en todo momento por FaceTime”, reveló.

Su nuevo rostro dio mucho de qué hablar

El cambio de Kris Jenner se hizo evidente en mayo pasado, durante su viaje a París con su hija Kim, para el juicio relacionado con el robo de 2016 y la despedida de soltera de Lauren Sánchez.

La especulación sobre su transformación comenzó con publicaciones en Instagram y apariciones públicas, donde seguidores notaron una piel más tersa y contornos definidos.

People confirmó en mayo que Jenner acudió al Dr. Steven Levine, especialista en resultados naturales y cirugías estéticas para celebridades.

Levine, con práctica en el Upper East Side de Manhattan, es conocido por procedimientos como facelifts, blefaroplastias y lifting de cuello, con costos que inician en 45.000 dólares.

Es la forma de envejecer de Kris Jenner

En la entrevista, Jenner defendió su decisión como parte de su filosofía personal. “Solo porque te haces mayor, no significa que debas rendirte contigo mismo“, afirmó.

La empresario añadió: “Si te sientes cómodo en tu piel y quieres envejecer dignamente—y para ti significa no hacer nada—entonces no hagas nada. Pero para mí, esto es envejecer con dignidad. Es mi versión”.

Jenner argumentó que revelar detalles podría inspirar a otros. “Decidí revelar algunos detalles porque siento que puede ser muy inspirador para quienes no se sienten bien consigo mismos. Incluso cuando tuve mi reemplazo de cadera, lo filmamos. Tengo la convicción de que compartir estas cosas puede ser útil“, dijo.

A sus 69 años, se mostró optimista sobre la década venidera: “No sé cómo se supone que debe sentirse tener 70 años, pero me siento genial y estoy feliz de estar allí”.

Historia de procedimientos estéticos

Hablar abiertamente de cirugías no es nuevo para Jenner. En 2015, durante el programa Good Work de E! Entertainment, detalló múltiples aumentos de busto, uno para corregir implantes de los años 80.

En 2018, protagonizó un episodio de Keeping Up with the Kardashians sobre una reducción de lóbulos de orejas, motivada por un comentario de Kim. Mientras que en 2019, confirmó el uso de Botox como parte de su rutina.

Además, su primer lifting, en 2011 por el cirujano Garth Fisher, fue televisado en el reality show.

Kris Jenner no piensa en el retiro

Con nueve empresas bajo el paraguas Kardashian-Jenner, como Skims y Kylie Cosmetics, y múltiples temporadas televisivas de su reality, Jenner descartó el retiro. “Mi mamá trabajó hasta los 82, y estoy planeando hacer lo mismo… ¿Quizás hasta los 85?”, declaró.

Su rol como “momager” ha impulsado el imperio familiar, valorado en miles de millones.

La familia ha aparecido en portadas de Vogue globales, con Kris logrando su primera en solitario en 2022 para Vogue Checoslovaquia.