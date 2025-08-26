Kreizivoy y Luisao denuncian pérdida de su canal 404 Error de Contenido tras disputa con Suerte TV

El mundo digital ecuatoriano atraviesa un nuevo episodio de controversia tras la denuncia pública de los creadores de contenido Kreizivoy y Luisao, quienes revelaron que ya no tienen acceso al canal de YouTube 404 Error de Contenido, espacio donde transmitían su popular podcast El Pabellón.

De acuerdo con su testimonio, la disputa se originó tras un supuesto acuerdo con el medio Suerte TV, que inicialmente se presentó como un socio estratégico, pero que finalmente asumió el control del canal sin haber cumplido las promesas de respaldo ofrecidas.

Un acuerdo verbal que nunca se formalizó

Hace aproximadamente nueve meses, el director de Suerte TV contactó a los influencers Kreizivoy y Luisao para proponerles una alianza con el objetivo de potenciar el alcance del programa. La condición fue trasladar las transmisiones de El Pabellón al nuevo canal, bajo la promesa de campañas de promoción, sorteos e incorporación de auspiciantes.

Sin embargo, el convenio jamás se formalizó mediante un contrato escrito. Durante todo el tiempo que duró la colaboración, los costos de producción —cámaras, vestuario, logística y promoción— fueron asumidos únicamente por los creadores.

“De nuestro propio bolsillo tuvimos que sacar el proyecto. Pese a las limitaciones, El Pabellón salió adelante”, expresaron en un comunicado publicado en redes sociales.

Crecimiento sin respaldo de Suerte TV

A pesar de las dificultades financieras y de la falta de apoyo externo, El Pabellón logró consolidarse como uno de los podcasts más seguidos del país. Alcanzó cerca de 40.000 suscriptores en YouTube y hasta 100.000 reproducciones por episodio, cifras destacables dentro del ecosistema digital ecuatoriano.

Pero las promesas de auspiciantes nunca se materializaron, lo que incrementó la tensión entre los influencers y Suerte TV. Según relatan, la relación se quebró definitivamente después de un comentario de Luisao sobre otro programa de la cadena, el cual habría generado malestar en la directiva del medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Pabellon (@elpabellon593)

Intentos fallidos de recuperar el canal

Tras perder el control de 404 Error de Contenido, Kreizivoy y Luisao intentaron negociar con Suerte TV la recompra de la plataforma, pero la propuesta fue rechazada. Según los creadores, el medio decidió mantener el canal para difundir otros contenidos propios.

La pérdida de la cuenta significó un golpe para el proyecto, pero no el final. “El programa no lo hace una oficina ni un nombre, lo hace la gente que nos sigue cada lunes. Aunque la suerte no está de nuestro lado, vamos a continuar. El Pabellón sigue vivo”, afirmaron los influencers.

Reacción de la comunidad digital

La noticia generó un intenso debate en redes sociales. Numerosos seguidores expresaron su respaldo a Kreizivoy y Luisao, destacando su esfuerzo independiente y el crecimiento que lograron sin apoyo institucional.

Al mismo tiempo, Luisao pidió frenar los ataques hacia Suerte TV, señalando que la situación debe resolverse sin incitar a la confrontación. Hasta ahora, el medio y sus asociados no han emitido un pronunciamiento oficial respecto a las acusaciones.

El futuro de El Pabellón

Lejos de rendirse, los influencers anunciaron que su programa continuará a través del canal personal de Kreizivoy en YouTube, donde ya cuentan con una comunidad fiel de seguidores.

De esta manera, buscan mantener el contacto directo con su audiencia y reconstruir el espacio digital que tanto esfuerzo les costó levantar. “El Pabellón sigue adelante porque lo sostiene su gente”, remarcaron.