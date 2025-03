Compártelo con tus amigos:

Kim Kardashian ha pasado de ser asistente de celebridades a una de las empresarias más influyentes del mundo, con una fortuna de 1,7 mil millones de dólares.

Kim Kardashian, empresaria, influencer y estrella de televisión, ha construido un imperio que la ha convertido en una de las mujeres más ricas del mundo. Desde sus inicios como asistente de Paris Hilton hasta liderar múltiples negocios, su fortuna asciende a 1,7 mil millones de dólares según el portal Celebrity Networth en 2024. ¿Cómo logró transformar la controversia en un negocio multimillonario?

De la controversia a la fama mundial

La fama de Kim Kardashian se disparó en 2007, cuando se filtró un video íntimo con el cantante Ray J. Lejos de alejarse del ojo público, Kim aprovechó el escándalo para lanzar el reality show “Keeping Up with the Kardashians”, un programa que retrataba la vida de su familia y que se convirtió en un fenómeno global.

El programa, que se emitió durante 14 años, no solo la catapultó a la fama, sino que la posicionó como una estratega de la mercadotecnia. Cada aparición pública, atuendo provocativo o movimiento en redes sociales incrementaba su popularidad, generando millones en ingresos por publicidad y colaboraciones.

Kim Kardashian Un imperio diversificado

Kim no se limitó a la televisión. Aprovechó su notoriedad para diversificar sus negocios en distintos sectores. Entre sus principales fuentes de ingreso destacan los que genera por apariciones personales y redes sociales. Cobra sumas millonarias por publicaciones patrocinadas y eventos exclusivos.

Licencias y productos: Desde perfumes hasta suplementos para bajar de peso, Kim ha sabido monetizar su imagen con una estrategia de marketing impecable. Su marca de ropa interior y fajas moldeadoras, su línea de cosméticos y sus honorarios profesionales son una fábrica de generar millones de dólares.

El poder de su marca Kim Kardashian

Cada movimiento de Kim Kardashian es calculado para fortalecer su marca personal. Su habilidad para generar controversia y mantenerse en el centro de la conversación la ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la cultura pop.

En 2024, Celebrity Networth estima que su fortuna asciende a 1,7 mil millones de dólares, gracias a la combinación de negocios diversificados, estrategia mediática y una imagen que combina sensualidad y elegancia.