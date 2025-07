Khloé Kardashian rompe el silencio y detalla su ruta de transformación estética. ¡Descubre todos sus secretos!

La reconocida estrella televisiva Khloé Kardashian decidió abordar las persistentes especulaciones sobre su significativa transformación física. Ella detalló cada tratamiento cosmético al que se ha sometido durante los últimos años.

Todo este revuelo inició cuando el prominente médico londinense, Jonny Betteridge, analizó públicamente los cambios en el rostro de Khloé. Utilizando Instagram, Betteridge compartió un detallado análisis de las imágenes recientes. Las fotos correspondían a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. Su publicación, que rápidamente obtuvo más de 25 mil “me gusta”, sugirió diversas intervenciones. El médico especuló sobre posibles procedimientos como blefaroplastia, rinoplastia, rellenos. Él incluso mencionó un implante de mentón, desatando una ola de comentarios.

Khloé Kardashian responde directamente a las rumores

Khloé Kardashian, de 40 años, no tardó en responder a las especulaciones. Abiertamente, ella aclaró la situación en la sección de comentarios de la publicación. “Tomo esto como un gran cumplido”, escribió, mostrando su característica franqueza. La celebridad entonces procedió a listar, de manera explícita y detallada, cada procedimiento al que se ha sometido.

Entre los procedimientos que Khloé reveló se encuentran una rinoplastia realizada por el aclamado Dr. Raj Kanodia. También, mencionó láser para la línea del cabello y un tratamiento facial en Sev Laser Aesthetics. Khloé también recibió Botox y Sculptra para tratar un tumor facial en la mejilla, un procedimiento realizado en 7Q Spa, donde su hermana Kim Kardashian también acude. Otros tratamientos incluyeron láser de onda suave para tensar la piel, conocido como Software Therapy. Ella también utilizó rellenos, aunque aclaró no haberse aplicado en los últimos años. Además, Khloé se sometió a hilos de colágeno debajo del mentón en The Things We Do. Finalmente, ella detalló tratamientos faciales con esperma de salmón, péptidos y vitaminas, destacando su compromiso con el cuidado estético.

Pérdida de peso y empoderamiento

Adicionalmente, Khloé Kardashian compartió que logró perder 80 libras, equivalentes a unos 36 kilogramos. Esta considerable pérdida de peso ocurrió de manera progresiva. Ella lo consiguió con la valiosa ayuda de su entrenador personal, Joe Paris. Esta revelación subraya su disciplina.

Khloé también aprovechó la oportunidad para corregir la comparación de imágenes empleada por Betteridge. Ella destacó que su transformación abarca más de una década, señalando la extensión del tiempo. “¡Cómo vuela el tiempo!”, añadió con humor, mostrando su personalidad. Este tipo de confesiones públicas reflejan una creciente tendencia entre las celebridades. Tal como lo indicó la cirujana plástica Dra. Lara Devgan en una entrevista con la revista PEOPLE, “Hemos pasado del secretismo al empoderamiento”. Actualmente, las figuras públicas controlan su propia narrativa, un cambio significativo.

Transparencia en la Familia Kardashian

Esta ola de apertura no es exclusiva de Khloé Kardashian. Recientemente, Kylie Jenner reveló detalles sobre su aumento de senos, específicamente 445 cc, en un acto de transparencia. Además, Kris Jenner, matriarca del clan, confesó que utilizó al mismo cirujano para su lifting facial. Ella también reveló que sus hijas se operaron con el mismo especialista.

Khloé, madre de True (7) y Tatum (2), se ha posicionado como una de las más francas dentro de la familia Kardashian. Ella es abierta respecto a sus procedimientos estéticos. Así, Khloé demuestra que, más allá de los persistentes rumores y especulaciones, ella prefiere la honestidad con sus seguidores, fomentando una relación más genuina.