Khloé Kardashian revela cómo cambió su rostro tras el cáncer de piel

Khloé Kardashian, estrella de The Kardashians, reveló en 2022 en Los Ángeles, Estados Unidos, que enfrentó un melanoma en su mejilla, dejando una cicatriz tras la cirugía. Recientemente, en 2025, compartió en sus historias de Instagram imágenes impactantes de los puntos de sutura tras la extracción del tumor, mostrando la crudeza del procedimiento y cómo evolucionó. “Esto no es una locura», escribió, emocionando a sus fans.

En octubre de 2022, Khloé Kardashian, de 40 años, notó un pequeño bulto en su mejilla que pensó era un simple grano. Siete meses después, decidió hacerse una biopsia. El diagnóstico fue un shock: melanoma, un tipo de cáncer de piel potencialmente mortal. “Nunca imaginé que ese puntito sería cáncer”, confesó en Instagram en 2023. La estrella, conocida por su transparencia, documentó su cirugía y recuperación, mostrando una cicatriz de 4 cm y una hendidura en su rostro. Su historia, compartida en redes y en The Kardashians, es un llamado a la prevención.

Una cirugía que marcó su rostro

La operación, realizada por el cirujano plástico Garth Fisher en Beverly Hills, fue un éxito, eliminando el tumor por completo. Sin embargo, dejó una hendidura significativa en su mejilla. “No me quejo, prefiero una marca que el melanoma”, escribió Khloé en Snapchat en octubre de 2024. Esperó nueve meses para usar rellenos faciales, asegurándose de que fuera médicamente seguro. Las fotos de antes y después, compartidas en redes, muestran cómo los inyectables restauraron la simetría de su rostro. “¡Mi cara está volviendo a ser la misma!”, celebró.

Khloé, quien ya enfrentó melanoma en la espalda a los 19 años, es una defensora de los chequeos regulares. “Uso protector solar todos los días, pero nadie está exento”, dijo en Instagram en 2023. Su experiencia resuena con casos como el de Teddi Mellencamp, quien también ha hablado de su lucha contra el melanoma. Ella insiste: “Háganse chequeos anuales, no hay nada de qué avergonzarse”. Su mensaje busca salvar vidas.

El impacto emocional de la enfermedad de Khloé

El diagnóstico no solo afectó su rostro, sino su mente. En la tercera temporada de The Kardashians, Khloé, entonces de 38 años, admitió: “El melanoma es mortal, esto es más serio de lo que esperaba”. Su madre, Kris Jenner, expresó preocupación: “Es en su cara, eso me asusta”. Amigas como Malika Haqq notaron su bajón emocional, pero Khloé se mantuvo fuerte por sus hijos, True y Tatum. “Cuando tienes hijos, no puedes permitirte no estar bien”, dijo. Su resiliencia inspiró a muchos.

Tras la cirugía, Khloé usó vendas y tiras para cicatrices, enfrentando preguntas de fans. “Es una tira para sanar, estoy bien”, respondió en Instagram, cuando un seguidor preguntó por una venda en su mandíbula. También enfrentó críticas, como un comentario sobre si “extrañaba su cara antigua”, a lo que contestó con un firme “No”. En noviembre de 2022, compartió en X que usaba tratamientos láser para minimizar la cicatriz, mostrando su compromiso con la recuperación.

Un legado de conciencia

La historia de Khloé Kardashian va más allá de la farándula. Al mostrar su cicatriz y abogar por la detección temprana, ha convertido un momento personal en un movimiento. “No imaginé que esto me pasaría, pero ir al médico lo cambió todo”, escribió en 2023. Su transparencia, como la de figuras como Kristin Chenoweth al hablar de procedimientos médicos, empodera a otros. Con su rostro sanando y su voz más fuerte que nunca, Khloé demuestra que las cicatrices no solo cuentan historias, sino que pueden salvar vidas.