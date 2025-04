Khloé Kardashian confiesa que no ha tenido sexo en casi cinco años

La celebridad estadounidense Khloé Kardashian reveló que no ha tenido sexo en casi cinco años, para enfocarse en su bienestar y sus hijos tras varias rupturas.

La estrella de televisión, de 40 años, explicó en su podcast Khloé in Wonder Land que no siente interés en mantener relaciones sexuales o algún vínculo sentimental.

“Puedo conseguir a alguien para tener sexo conmigo, simplemente no quiero tener sexo ahora mismo”, dijo la empresaria, quien tiene dos hijos con su ex, Tristan Thompson.

Según sus propias palabras, retomaría su vida íntima únicamente si conociera a alguien “realmente especial” y “muy persistente”.

“Vas a tener que ser realmente especial para interrumpir mi estilo de vida actual, mi agenda y cómo priorizo mi tiempo, y solo para hacerme sentir esas mariposas”, afirmó Kardashian.

Khloé Kardashian está enfocada en sus hijos

Khloé señaló que su decisión de no involucrarse sentimentalmente responde a la necesidad de evitar distracciones que puedan alejarla de sus responsabilidades como madre. “No quiero que nadie me quite tiempo con mis hijos. No digo que lo permitiría, pero no sé si quiero esa distracción ahora mismo”, sostuvo.

Pese a ello, reconoció que se esfuerza por mantenerse en forma para retomar su vida sexual en algún momento. “No me visto ni hago ejercicio para que me tomen fotos. Lo hago porque espero tener sexo. Alguien va a ver este cuerpo desnudo algún día y tiene que lucir bien”, añadió.

Un pasado amoroso lleno de infidelidades

Khloé Kardashian estuvo casada con el exjugador de la NBA Lamar Odom desde 2009 hasta 2016.

Se casaron un mes después de conocerse, pero la relación terminó tras las infidelidades de Odom y su abuso de sustancias, según informó People.

En 2015, Odom sufrió una sobredosis que lo dejó en coma, y Khloé lo apoyó durante su recuperación antes de su divorcio.

Posteriormente, Khloé comenzó una relación con el basquetbolista Tristan Thompson en 2016, que duró de forma intermitente hasta 2021.

La pareja enfrentó múltiples escándalos de infidelidad por parte de Thompson, incluyendo un caso en 2021 cuando se confirmó que él tuvo un hijo con Maralee Nichols mientras esperaba su segundo hijo con Khloé, según Us Weekly.