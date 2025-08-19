COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
UFC

Khamzat Chimaev destronó a Du Plessis en la UFC 319 y se consolida como próxima estrella

La trayectoria de Khamzat Chimaev, nacido en Chechenia,ha sido meteórica desde su debut en 2020.
Khamzat Chimaev se coronó campeón de peso medio de la UFC al vencer por decisión unánime a Dricus Du Plessis en el evento estelar de UFC 319.
Khamzat Chimaev fue el claro dominador de la plena con a Dricus Du Plessis. en Chicago.
Khamzat Chimaev se coronó campeón de peso medio de la UFC al vencer por decisión unánime a Dricus Du Plessis en el evento estelar de UFC 319.
Khamzat Chimaev fue el claro dominador de la plena con a Dricus Du Plessis. en Chicago.

José Moreira

Redacción ED.

Khamzat Chimaev se coronó campeón de peso medio de la UFC al vencer por decisión unánime a Dricus Du Plessis en el evento estelar de UFC 319. Este se desarrolló en el United Center de Chicago. El luchador checheno, invicto con un récord de 15-0, dominó el combate con su grappling, consolidándose como una de las figuras más destacadas de las artes marciales mixtas.

Chimaev, apodado ‘El Lobo’ mostró un control abrumador durante los cinco asaltos, logrando doce derribos y más de 21 minutos de control en el suelo. Los jueces otorgaron una victoria unánime con tarjetas de 50-44, marcando la primera derrota de Du Plessis en la UFC. El sudafricano, quien defendía su título por tercera vez, reconoció la superioridad del rival: “Fue como si supiera mi próximo movimiento. Merece el cinturón, pero volveré por él”.

Khamzat Chimaev nació en Chechenia

El evento, que marcó el regreso de la UFC a Chicago desde 2019, generó gran expectación. Khamzat Chimaev, de 31 años, no solo brilló en el octágono, sino también fuera de él. Con 10 millones de seguidores en Instagram antes del combate, su popularidad se vio reflejada en el público de Chicago. Allí los asistentes corearon su nombre desde el Media Day del miércoles y abuchearon a Du Plessis durante la pelea.

Este respaldo contrasta con la percepción de que su inactividad reciente había frenado su ascenso como superestrella. UFC 319 también destacó por otros combates, como los nocauts consecutivos con codazos giratorios de Lerone Murphy y Carlos Prates. Chimaev, tras su victoria, expresó ambiciones mayores, mencionando posibles peleas en otras divisiones, según declaraciones a MMA Junkie.

Se perfila a ser estrella de la UFC

Su dominio en el peso medio abre la puerta a futuros enfrentamientos contra figuras como Alex Pereira o Jack Della Maddalena. La trayectoria de Khamzat Chimaev, nacido en Chechenia y representante de Emiratos Árabes Unidos, ha sido meteórica desde su debut en 2020, con tres victorias en dos meses. Su actuación en UFC 319 reafirma su potencial para convertirse en una de las mayores estrellas de la UFC.

