Kevin Rodríguez brilla con doblete en Bélgica y apunta a las Eliminatorias con Ecuador

Kevin Rodríguez, el delantero ecuatoriano de 25 años, vive un momento dulce en la Liga de Bélgica. En la reciente victoria 3-0 de su equipo, Union Saint-Gilloise, ante el Standard de Lieja, la “Rola” anotó un doblete que lo consolida como figura clave y lo pone en óptimas condiciones para los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección de Ecuador.

Con este desempeño,Kevin Rodríguez busca ganarse un puesto en el once titular de la Tri para los duelos de septiembre. El primer gol llegó tras un rebote en el área que Rodríguez capitalizó con un potente remate, abriendo el marcador para Saint-Gilloise.

No conforme, al filo del descanso, el ecuatoriano mostró olfato goleador al empujar al fondo de la red un balón tras una definición floja de un compañero. Su actuación, coronada con aplausos al ser sustituido al minuto 73, fue determinante para la victoria que coloca a su equipo como líder de la liga belga con 10 puntos en las primeras jornadas.

Kevin Rodríguez en la selección

Kevin Rodríguez ya suma tres goles en la temporada 2025/2026, superando su registro de la campaña anterior, donde solo marcó uno. Su racha comenzó el 9 de agosto con un tanto ante el Gent, y ahora, con este doblete, demuestra estar en un nivel ascendente. “Estoy trabajando para llegar con ritmo a la Selección.

Cada gol me da confianza, pero sé que debo seguir mejorando”, declaró el atacante tras el partido, según reportes de la prensa belga.

El delantero, nacido en Ibarra, ha sido un habitual en las convocatorias de Ecuador, pero la competencia en la delantera, con nombres como Enner Valencia y Gonzalo Plata, lo obliga a destacar en su club. En 12 partidos con la Selección, Rodríguez acumula un gol, y su objetivo es aumentar esa cifra.

El Saint-Gilloise, que apuesta por un fútbol ofensivo, ha encontrado en Rodríguez un pilar. Su doblete ante el Standard de Lieja no solo asegura tres puntos, sino que refuerza su confianza de cara a los retos internacionales.

