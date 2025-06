Kevin Arroyo no fichará por Emelec pese a la presentación en la Explosión Azul

El mediocampista ecuatoriano Kevin Arroyo no se unirá a Emelec para la segunda mitad de la temporada 2025, a pesar de haber sido presentado como refuerzo durante la Explosión Azul el sábado 7 de junio. Gualaceo, club de la Serie B donde Arroyo juega actualmente, confirmó que el futbolista mantiene un contrato vigente y que no hubo oferta formal para su traspaso, frustrando su incorporación al equipo eléctrico.

Durante la Explosión Azul, Arroyo apareció ante los hinchas, generando expectativas sobre su llegada al club. Sin embargo, Gualaceo emitió un comunicado el mismo día, aclarando que el volante de 30 años sigue vinculado contractualmente. Asimismo, informó que no se llegó a un acuerdo para su transferencia. Este pronunciamiento desató una controversia que culminó con la confirmación de que Arroyo no se integrará al plantel dirigido por el técnico argentino Jorge Célico.

Publicó un comunicado en sus redes

En una publicación en Instagram, Arroyo expresó su gratitud hacia Emelec, destacando el apoyo recibido por el presidente del club, Jorge Guzmán, y los aficionados. “Quiero agradecer a Emelec por haberse fijado en mí. En especial a su presidente y a toda la gente que desde el primer día me trataron con mucho cariño y respeto,” escribió. No obstante, lamentó no haber podido resolver los inconvenientes contractuales con Gualaceo. “Muy triste de no haber podido cerrar mi tema contractual, pero me voy con la frente en alto sabiendo que son temas ajenos a mí.”

Arroyo también reflexionó sobre las limitaciones que enfrentan los futbolistas en este tipo de situaciones. “Lamentablemente, el fútbol no pasa por nosotros, los jugadores, y muchas veces no podemos cumplir nuestros sueños y quedamos expuestos donde otros tienen en sus manos nuestro futuro.” Su mensaje subraya las dificultades contractuales que, según datos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, afectan a cerca del 20% de los traspasos en el fútbol local debido a conflictos entre clubes.

La postura de Gualaceo

Gualaceo, que milita en la Serie B, reafirmó su postura de proteger los derechos contractuales del jugador, lo que refleja la importancia de la claridad en las negociaciones en el fútbol profesional. Mientras tanto, Emelec deberá buscar alternativas para fortalecer su plantilla antes del inicio de la segunda fase, programada para julio de 2025. Los azules afrontan presión por resultados es alta tras un primer semestre sin títulos.

Este episodio, que generó revuelo entre los hinchas eléctricos, destaca la necesidad de mejorar los procesos de traspasos en el fútbol ecuatoriano para evitar malentendidos que afecten tanto a los jugadores como a las instituciones. Arroyo, por su parte, continuará su carrera en Gualaceo, donde es una pieza clave en el esquema del equipo azuayo.