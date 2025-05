Kepa Amuchastegui, inolvidable actor de «Yo soy Betty, la fea», desnuda su dura batalla contra el cáncer de vejiga

El mundo del espectáculo se encuentra consternado ante la reciente noticia compartida por Kepa Amuchastegui, figura icónica del cine, el teatro y la televisión. A sus 84 años, el reconocido actor, recordado por su papel en la exitosa telenovela «Yo soy Betty, la fea», anunció que padece cáncer de vejiga, una enfermedad que ha impactado significativamente su salud y lo ha obligado a pausar su brillante trayectoria artística. La noticia sobre la salud de Kepa ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y colegas del medio.

En un emotivo mensaje difundido a través de sus redes sociales, Kepa Amuchastegui detalló los primeros síntomas que alertaron sobre su condición médica. Inicialmente, experimentó sangrado en la orina, un signo que lo llevó a buscar atención médica. Tras una serie de exámenes, un nefrólogo descubrió una situación delicada: solo uno de sus riñones funcionaba y existía una anomalía preocupante en su vejiga. «Me dijo que, revisando los exámenes, había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga», explicó el colombiano.

Diagnóstico y tratamiento: la batalla de Kepa Amuchastegui

Posteriormente, los médicos confirmaron que tenía cáncer de vejiga. Este diagnóstico se produjo tras una cirugía realizada el 28 de diciembre del 2024, procedimiento en el cual se determinó que el tumor era maligno y había comenzado a invadir una de las paredes de su vejiga. A raíz de este delicado escenario, Kepa Amuchastegui debió someterse a una nefrostomía, una intervención que le permite evacuar la orina mediante una bolsa externa.

Ante la gravedad del cáncer, los especialistas plantearon a Kepa Amuchastegui tres posibles vías de tratamiento: cirugía radical, quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, debido a su frágil estado de salud, ninguna de estas opciones se consideró viable. No obstante, el actor no perdió la esperanza y optó por la inmunoterapia, tratamiento que confía pueda ofrecerle alguna mejoría en su calidad de vida. «El cáncer de vejiga tiene unos efectos secundarios, pero he decidido someterme a la inmunoterapia. En esas ando», manifestó con valentía el intérprete.

El adiós a los escenarios

Lamentablemente, la situación de salud de Kepa Amuchastegui lo ha llevado a tomar una difícil decisión sobre su futuro profesional. Con profunda tristeza, comunicó que su estado físico le impide continuar desempeñándose en las áreas que tanto ama: la actuación, la dirección y la escritura. «Y llegados a este punto inútil, debo decirles que no podré volver a trabajar en lo que sé hacer, actuar, dirigir, escribir y que, por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero», precisó Kepa, dejando entrever la incertidumbre económica que enfrenta.

Pero a pesar de este sombrío panorama, le surgió una luz de esperanza con una propuesta para protagonizar la obra «El Padre» en el prestigioso Teatro Nacional de Bogotá. Sin embargo, la profunda debilidad física que experimentó tras someterse a dos cirugías lo obligó a rechazar este anhelado proyecto. «Kepa pensó que prefería morir sobre un escenario… pero tras las dos operaciones quedé en un estado de debilidad total», expresó con sinceridad el actor.

Con una honestidad conmovedora, Kepa Amuchastegui compartió que su actual estado de salud le impide continuar generando ingresos a través de su trabajo como actor, director y escritor. Por esta razón, realizó un sentido llamado a sus seguidores y al público en general para que le brinden apoyo económico durante este desafiante periodo de su vida.