Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Kendry Páez ya juega en Europa: así fue su estreno en la Conference League

El ecuatoriano Kendry Páez debutó en la Conference League con Racing de Estrasburgo, dejando destellos de calidad en el empate 0-0 frente a Brøndby.
Kendry Páez debutó en la Conference League frente al Brøndby de Dinamarca. FOTO: Racing de Estrasburgo
Jaime Ugalde

Redacción ED.

Kendry Páez, mediocampista ecuatoriano de 18 años, debutó este jueves 21 de agosto en la Conference League con el Estrasburgo, que igualó 0-0 ante Brøndby Danés, en partido jugado en Francia.

Kendry Páez completó el 85% de los pases

La “joya tricolor” ingresó al minuto 72 en reemplazo del argentino Joaquín Panichelli. Con apenas 18 minutos en cancha, mostró movilidad, criterio y compromiso. El ecuatoriano participó en jugadas colectivas, generó peligro con un centro preciso para Emanuel Emegha que falló un gol cantado. Además, el ecuatoriano contribuyó en defensa.

Durante su actuación, Páez completó el 85 % de sus pases, produjo tres entregas en el último tercio, dio un pase clave y tocó el balón en 18 ocasiones. Además, registró un 50 % de efectividad en centros, dato que refleja su capacidad para crear opciones ofensivas.

El técnico Liam Rosenior confió en su ingreso en un momento clave, cuando el marcador seguía en cero.

La visión del entrenador del Estrasburgo

Tras el empate, Rosenior hizo un balance del partido. “Lo primero que nos faltó fue realismo de cara al gol. Nos faltó ritmo al principio del partido. Nos esforzamos más tras el descanso. Pero dada la noche, podemos mantener el optimismo sobre la victoria de la serie”, declaró.

El estratega también resaltó el papel del público en el Stade de la Meinau. “El ambiente fue increíble. La afición estuvo extraordinaria. Lamentablemente, no pudimos darles la alegría de marcar ni de ganar, pero tenemos que destacar el gran ambiente de esta noche, señaló.

Pensando en el calendario inmediato, Rosenior apuntó: “Mañana volveremos a entrenar. Haremos balance de nuestras tropas para el domingo y prepararnos lo mejor posible para el partido contra el Nantes y ganar. Después pensaremos en el viaje a Dinamarca, agregó el entrenador.

Estrasburgo y Brøndby en una revancha definitoria

Este fue el segundo partido oficial de Kendry Páez con Racing de Estrasburgo. Ya había debutado en la Ligue 1 2025-2026, en la victoria 1-0 ante Metz. Su pase pertenece al Chelsea, que lo cedió al club francés para foguearse en el fútbol europeo.

Estrasburgo dominó gran parte del encuentro frente al club danés: registró 65,1 % de posesión y realizó ocho remates directos. Sin embargo, careció de precisión en el área rival. Brøndby, por su parte, llegó a esta instancia tras eliminar al Vikingur Reykjavik con una remontada de 4-0 en casa, luego de caer 0-3 en la ida.

El conjunto danés mantiene un buen inicio en su liga local, con cuatro triunfos en cinco partidos. Esto refuerza el reto que tendrá el Estrasburgo en el duelo de vuelta, programado para el 28 de agosto en Dinamarca.

