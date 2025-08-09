COMUNIDAD POR USD 1
Kendry Páez inicia su recorrido en Europa jugando con el Racing de Estrasburgo

Hace 1 mes
Kendry Páez inicia su recorrido en Europa jugando con el Racing de Estrasburgo

El ecuatoriano Kendry Páez, de 18 años, debutó con el Racing de Estrasburgo en un amistoso ante Mainz, sumando sus primeros minutos en Francia.
Kendry Paez inicia su recorrido en Europa jugando con el Racing de Estrasburgo
Considerado una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, Páez ha destacado en las selecciones juveniles de Ecuador y ya ha tenido minutos con la Tri.
Kendry Paez inicia su recorrido en Europa jugando con el Racing de Estrasburgo
Considerado una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, Páez ha destacado en las selecciones juveniles de Ecuador y ya ha tenido minutos con la Tri.

El mediocampista ecuatoriano Kendry Páez debutó este sábado 9 de agosto con el Racing de Estrasburgo de Francia. Lo hizo en un amistoso ante el Mainz de Alemania. El encuentro, jugado con futbolistas del equipo B, terminó con derrota 2-1 para los franceses, en un contexto de pretemporada y rotación de plantillas.

Debut de Kendry Páez en el equipo B del Estrasburgo

Páez, de 18 años, fue titular en este primer partido, aunque no lo hizo con el equipo principal. El cuerpo técnico del Estrasburgo dividió a sus jugadores para disputar dos compromisos seguidos ante el Mainz: uno con los suplentes y otro con la plantilla titular.

El duelo de Páez formó parte del primer choque del día, que enfrentó a los equipos alternos y en el que el Mainz se impuso por 2-1. Más tarde, el cuadro principal del Estrasburgo disputó un segundo partido contra el mismo rival.

De Independiente del Valle al Chelsea, y de ahí a Francia

Considerado una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano, Kendry Páez ha destacado en las selecciones juveniles de Ecuador y ya ha tenido minutos con la Tri absoluta. Su fichaje por el Chelsea desde Independiente del Valle se concretó en 2023, pero se hizo efectivo cuando el ecuatoriano cumplió 18 años. Ahora el club londinense decidió cederlo para que gane experiencia en Europa.

El Racing de Estrasburgo, que compite en la Ligue 1, será el equipo encargado de continuar con su formación. El préstamo se da en un contexto donde el joven talento necesita sumar rodaje en el fútbol europeo antes de dar el salto a la Premier League.

Expectativa en Ecuador por futuro de Kendry Páez

En su país, la afición y la prensa siguen de cerca sus pasos. Aunque actualmente forma parte del equipo B, se espera que con el paso de las semanas y los entrenamientos el técnico le dé oportunidades con el primer plantel.

La proyección de Páez, sumada a su habilidad técnica y visión de juego, mantiene viva la esperanza de verlo consolidado en la élite europea. Por ahora, su reto inmediato es ganarse un lugar en la plantilla principal del Estrasburgo.

Páez ha tenido observaciones por sus conductas fuera de las canchas; por lo que se espera que vuelva a su nivel futbolístico y encause su carrera.

El técnico de Ecuador Sebastian Beccacece, respalda al talentoso jugador y confía en que vuelva a tener un gran rendimiento.

