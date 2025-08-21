Karol G alista su ‘Tropicoqueta Tour’ 2026: ¿Incluirá a Ecuador en su gira mundial?

La cantante colombiana Karol G tiene confirmados los escenarios para su esperada gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’ en 2026, según anunció el empresario Diomar García. Aunque las fechas definitivas aún están en ajuste, la expectativa crece entre los fans, especialmente en Ecuador, donde persiste la incertidumbre sobre si la artista incluirá al país en su itinerario, tras no haberlo visitado en su anterior tour, ‘Mañana Será Bonito’. El anuncio oficial del calendario se espera en los próximos uno o dos meses.

El ‘Tropicoqueta Tour’ acompañará el lanzamiento del más reciente álbum de Karol G, Tropicoqueta, estrenado a inicios de 2025. Este proyecto musical, que rinde homenaje a sus raíces latinas, combina géneros diversos, colaboraciones inéditas y letras que exploran nuevas facetas de la artista. La confirmación de los preparativos ha generado entusiasmo en redes sociales, con comentarios como “tarjetas de crédito listas” y “le acaban de dar sentido a mi 2026”, reflejando la conexión de la cantante con su audiencia global.

Preparativos avanzan con miras al 2026

Diomar García, organizador de eventos vinculado a los conciertos de Karol G, detalló en una entrevista con la emisora Los 40 que los escenarios ya están asegurados. “Estamos haciendo unos últimos detalles con las fechas, pero en un mes o dos estaremos anunciando el ‘Tropicoqueta Tour’”, afirmó. Aunque no se precisaron los países incluidos, la declaración ha avivado la esperanza de los seguidores ecuatorianos, quienes recuerdan que el ‘Mañana Será Bonito Tour’ no pasó por Ecuador, dejando a miles de fans con la expectativa de una nueva oportunidad.

La anterior gira de Karol G, finalizada hace menos de un año, fue un éxito rotundo, consolidándola como una de las figuras más influyentes de la música latina. Su capacidad para llenar estadios y conectar emocionalmente con el público ha elevado las expectativas para el ‘Tropicoqueta Tour’, que promete un espectáculo renovado y de mayor profundidad artística.

Karol G se prepara para un espectáculo único

En recientes declaraciones, Karol G compartió detalles sobre su preparación para la gira. “Estoy en una época de formación, no de improvisación. Me mudé a Nueva York y estoy yendo a clases, aprendiendo a bailar los distintos géneros latinos”, señaló. La artista busca ofrecer una experiencia que trascienda lo musical, describiendo las giras como “un momento íntimo” con sus fans, donde planea entregar una propuesta más madura y significativa.

“No veo las giras solo como eso, son una experiencia emocional para mí y mis fans”, afirmó Karol . Esta preparación incluye explorar nuevas influencias artísticas y emocionales, lo que influirá en la propuesta creativa del ‘Tropicoqueta Tour’.

Un 2025 lleno de hitos para ‘La Bichota’

Además de la gira, Karol G encabezará el espectáculo de medio tiempo en la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube. El evento está programado para el 5 de septiembre de 2025 en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil. La NFL destacó que el evento celebrará “los Sonidos de América Latina”. “Es un honor y un momento del que estoy muy orgullosa”, expresó la cantante en un comunicado oficial.

El anuncio del ‘Tropicoqueta Tour’ ha generado reacciones en redes sociales, con fans de países como Venezuela y Panamá pidiendo ser incluidos en la gira. En Ecuador, la expectativa es alta, ya que la ausencia de Karol G en el país durante su última gira dejó a sus seguidores con la esperanza de que esta vez el país forme parte del itinerario. Mientras tanto, los preparativos avanzan.