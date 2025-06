Karin Barreiro frena discusión en BLN: ¿Qué pasa ahora entre Joshi, Arturo y Juan?

El reality ‘BLN: La Competencia’ volvió a ser escenario de una gran polémica entre sus participantes, la noche de ayer, martes 3 de junio de 2025, que requirió la intervención de Karin Barreiro. En esta ocasión, los protagonistas fueron los chicos reality Arturo León y Juan del Valle.

Según se pudo ver en la transmisión del programa, ambos comenzaron a discutir por un tema de la competencia, sin embargo, la molestia escaló y llegaron a tocar a Joshi Lucero, quien fue pareja de ambos en el pasado.

Karin Barreiro pone un alto y pide respeto

Los dos competidores comenzaron a hablar sobre una presunta infidelidad por parte de Joshi, lo cual generó la molestia de la presentadora. Ante ello, Karin le retiró el micrófono a Arturo y le pidió a su compañera, Ángela Orellana, que le hiciera lo mismo a Juan.

«Yo no voy a permitir que se pongan con cosas personales, una vez más, porque aquí ustedes quedan como los bonitos y la única afectada aquí es Joshi. Me parece una falta terrible de respeto», empezó diciendo. «Entonces si le tienen un poquito de cariño guardado, Arturo (…) Yo sé que ella te ha herido un montón de veces y tú la has herido, pero para qué hacer siempre público un tema tan privado, tan humillante, porque ni siquiera se sabe si es o no verdad», agregó.

Dice que Arturo es «buena persona»

Tras su reacción en medio de la polémica, la presentadora de televisión recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, por lo que ella aseguró que varias veces ha querido intervenir en las discusiones de los participantes de BLN. «Así quisiera meterme en todos los temas que pasan, pero conociendo a los chicos sé quienes tienen sus límites y quienes pierden sus fronteras», dijo en sus historias de Instragram.

Agregó que Arturo León no es una mala persona, pero que sus actitud hace que muchas personas tengan una mala impresión de él. «Arturo es uno de esos, Arturo es muy buena persona (…) lo que ustedes ven en televisión es una pequeña parte de lo que él realmente es y pasa lo mismo con Joshi. Lo que ustedes ven es una pequeña parte que puede afectar gravemente lo que la gente pueda pensar de ellos», destacó.

¿Dónde estaba Joshi Lucero mientras Karin Barreiro la defendía?

La relación entre Joshi Lucero, Arturo León y Juan del Valle es un constante en la farándula nacional. Hace un tiempo atrás, la joven quedó embarazada de Del Valle. Sin embargo, luego perdió a sus bebés, en medio de varias polémicas en torno a su relación amorosa.

Actualmente, Joshi y Arturo son una de las parejas eventuales de BLN, con idas y venidas rodeadas de controversia. Ayer, la joven no estuvo en el programa, ya que tiene una lesión en uno de sus pies, pero se pronunció a través de Instagram. «Así terminó mi día… lastimada, pero no derrotada. Con el corazón un poquito roto y mucha decepción por ‘los hombres’ de mi ayer ante su carencia de respeto y caballerosidad», escribió en una historia.