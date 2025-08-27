Kairat Almaty y Bodø/Glimt logran histórica clasificación a la fase liga de la Champions

Kairat Almaty y Bodø/Glimt aseguraron su primera clasificación a la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26 este martes 26 de agosto de 2025 en Almaty, Kazajistán, y Graz, Austria, tras vencer a Celtic FC en penales (3-2) y a Sturm Graz con un global de 6-2, marcando hitos históricos.

El Kairat Almaty, campeón de la Premier League de Kazajistán 2024, logró una hazaña histórica al eliminar al Celtic FC, campeón europeo de 1967, en la ronda de playoffs de la UEFA Champions League.

En el Almaty Ortalyk Stadium, el partido de vuelta del 26 de agosto de 2025 terminó sin goles tras 120 minutos, al igual que la ida en Celtic Park (0-0). La tanda de penales definió la serie, con el arquero Temirlan Anarbekov deteniendo tres disparos de Celtic, mientras Kasper Schmeichel no pudo contener ningún lanzamiento. Kairat avanzó con un 3-2 en penales.

Bodø/Glimt hace historia

Por su parte, Bodø/Glimt, campeón de la Eliteserien de Noruega 2024, selló su pase tras un contundente global de 6-2 ante Sturm Graz. En la ida, disputada el 19 de agosto en el Aspmyra Stadion, los noruegos golearon 5-0. En la vuelta, el 26 de agosto en el Merkur Arena de Graz, Sturm Graz ganó 2-1, con goles de Mika Biereth y William Bøving, mientras Jens Petter Hauge anotó para Bodø/Glimt. A pesar de la derrota parcial, el equipo dirigido por Kjetil Knutsen aseguró su debut en la fase de grupos.

Ambos clubes estarán en el sorteo de la fase liga de la Champions League, programado para el 28 de agosto de 2025 en el Grimaldi Forum de Mónaco, junto a equipos como Real Madrid, PSG y Manchester City. Los perdedores, Celtic y Sturm Graz, disputarán la fase liga de la UEFA Europa League.

Camino a la fase de grupos

Kairat Almaty superó cuatro rondas eliminatorias para alcanzar este hito. En la primera ronda, venció al Ulytau de Kazajistán (2-1 global); en la segunda, eliminó al Slovan Bratislava (2-1 global); en la tercera, superó al Yelimay Semey (3-2 global); y en los playoffs, dejó fuera al Celtic FC. El equipo, dirigido por Rafael Urazbakhtin, destacó por su solidez defensiva, con 4 goles concedidos en 8 partidos, y el aporte ofensivo de Jorginho (2 goles, 2 asistencias) y Valeri Gromyko (1 gol, 1 asistencia).

Bodø/Glimt, por su parte, tuvo un camino más corto pero igualmente impresionante. Tras eximirse de las primeras rondas por su ranking UEFA, debutó en la tercera ronda venciendo al Jagiellonia Białystok (4-1 global) y luego aplastó a Sturm Graz en los playoffs. El equipo noruego, conocido por su estilo ofensivo, registró 9 goles en estas rondas, con Albert Grønbæk y Jens Petter Hauge como figuras clave.

Contexto del fútbol kazajo y noruego

La clasificación de Kairat Almaty marca un hito para el fútbol kazajo, que nunca había tenido un representante en la fase de grupos de la Champions League. Fundado en 1954, el club de Almaty, el más laureado de Kazajistán con 3 títulos de liga, ha invertido en jugadores internacionales como Ricardinho y Ofri Arad, elevando el nivel competitivo del país.

Bodø/Glimt, fundado en 1916, consolida el crecimiento del fútbol noruego tras su dominio en la Eliteserien (4 títulos consecutivos). Su estilo de juego, basado en un 4-3-3 ofensivo, ha sido clave para superar a clubes de mayor tradición. En 2021, Bodø/Glimt sorprendió en la Conference League al golear 6-1 a la Roma, y ahora debuta en la élite europea.

Impacto y próximos pasos

La presencia de Kairat Almaty y Bodø/Glimt en la fase de grupos, que inicia el 17 de septiembre de 2025, refleja el ascenso de ligas menos tradicionales en la Champions League. Kairat jugará en el Almaty Ortalyk Stadium (23.800 asientos), mientras que Bodø/Glimt lo hará en el Aspmyra Stadion (8.200 asientos). Ambos clubes recibirán al menos 15,6 millones de euros por participar en la fase liga.

El sorteo del 28 de agosto definirá sus rivales en un formato ampliado de 36 equipos, donde cada club enfrentará 8 oponentes (4 en casa, 4 de visita).