Juventud Italiana y 11 de Mayo chocan en la final de ida del Ascenso Manabí 2025

Este domingo 18 de agosto, a las 12h00, el estadio Jocay vibrará con la final de ida del Campeonato Provincial de Ascenso Manabí 2025, donde Juventud Italiana recibe a 11 de Mayo en un duelo que promete emociones. Este encuentro es el primer paso hacia el título provincial, que otorga al campeón la oportunidad de pelear por un ascenso a la Serie B ecuatoriana y un boleto a la Copa Ecuador 2026.

Juventud Italiana, respaldados por su hinchada, buscarán hacer respetar su localía para obtener una ventaja que les permita viajar más tranquilos al partido de vuelta en Portoviejo. Juventud Italiana llega a esta final tras superar a Liga de Portoviejo en una reñida semifinal.

Con un marcador global de 2-1, los mantenses sellaron su pase con una victoria clave por 1-0 en el partido de vuelta. La solidez defensiva y el aprovechamiento de las oportunidades en ataque fueron determinantes para dejar atrás a un rival histórico.

11 de Mayo motivado ante Juventud Italiana

11 de Mayo mostró contundencia al golear a Exapromo Costa con un global de 4-1, destacando su capacidad ofensiva y un juego colectivo que lo posiciona como un adversario temible. El estadio Jocay, conocido por su ambiente vibrante, espera una gran cantidad de aficionados. Las entradas tienen precios accesibles: $5 para el Palco y $3 para la Tribuna Jaime Estrada, lo que garantiza una gran afluencia de aficionados.

La expectativa es alta en Manta, donde Juventud Italiana confía en su fortaleza como local para tomar la delantera en la serie. Sin embargo, 11 de Mayo llega con la moral alta tras su exhibición en semifinales y promete plantear un partido aguerrido.

El técnico de Juventud Italiana, en declaraciones previas, destacó la importancia de mantener el orden táctico y aprovechar el apoyo de la hinchada. Por su lado, 11 de Mayo apuesta por su velocidad en ataque para sorprender.