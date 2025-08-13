Juventud Italiana vence 1-0 a Liga de Portoviejo y clasifica a la final del Ascenso Manabí

Juventud Italiana derrotó 1-0 a Liga de Portoviejo este miércoles 13 de agosto de 2025 en el estadio Jocay, Manta, asegurando su pase a la final del Campeonato Provincial de Ascenso Manabí 2025 con un gol de Maicol Valencia.

Un partido vibrante desde el inicio

Tras un empate 1-1 en el partido de ida en el estadio Reales Tamarindos el 9 de agosto, el duelo fue intenso desde los primeros minutos. A los 13 minutos, Luis Domínguez de Juventud Italiana intentó un remate de media distancia, pero el arquero Manuel Mendoza lo despejó con seguridad.

Minutos después, a los 15 minutos, Jackson Landazuri, juvenil de Liga de Portoviejo, probó suerte con un disparo de larga distancia, pero el portero Jean Carlos Macías de Juventud Italiana contuvo el balón. La presión local se intensificó, y a los 22 minutos, Maicol Valencia marcó el único gol del partido. Randol Solórzano asistió a Adrián Guerrero, quien envió un centro al área, y Valencia remató de cabeza para superar a Mendoza, dando la ventaja a Juventud Italiana.

Liga de Portoviejo busca el empate

Tras el gol, Liga de Portoviejo intentó igualar el marcador, pero la defensa de Juventud Italiana, liderada por Michel Montiel y Ronald Peñafiel, se mantuvo sólida. En el segundo tiempo, el equipo visitante generó una ocasión clara a los 60 minutos, cuando Jorge Luis Cuesta intentó una chilena, pero Macías atajó sin problemas. En esa jugada, Osman Pico estaba mejor posicionado, pero no recibió el balón. La intensidad del partido creció, y a los 75 minutos, Jairon Bonett de Liga de Portoviejo fue expulsado por doble amonestación, dejando a su equipo con diez jugadores.

Oportunidades desaprovechadas y clasificación

Hacia el final del encuentro, a los 80 minutos, Osman Pico perdió un balón que Aldaír Vásquez recuperó para Juventud Italiana, cediéndolo a Maicol Valencia, quien no pudo concretar ante Manuel Mendoza. Con un juego ordenado, Juventud Italiana defendió su ventaja y aseguró la victoria por 1-0. Este resultado clasificó al equipo mantense a la final del Campeonato Provincial de Ascenso Manabí 2025, donde enfrentaría al Club 11 de Mayo.

Contexto del torneo y próximo rival

El Campeonato Provincial de Ascenso Manabí 2025, organizado por la Asociación de Fútbol No Amateur de Manabí (AFNAM), comenzó el 10 de mayo de 2025 con 24 equipos divididos en cuatro grupos. Juventud Italiana, dirigido por Daniel Gavilánez, avanzó a semifinales tras vencer a Grecia, mientras que Liga de Portoviejo, bajo la dirección de Raúl Duarte, superó a Politécnico. En la otra semifinal, Club 11 de Mayo venció 2-0 a Exapromo Costa en el partido de ida y en la vuelta 1-2.

Tercer puesto y final provincial

Liga de Portoviejo y Exapromo Costa que también están clasificados a los Play Offs del Nacional de Ascenso, disputarán los partidos de ida y vuelta por el tercer y cuarto lugar, según la AFNAM. La final entre Juventud Italiana y Club 11 de Mayo definirá al campeón provincial, que obtendrá un cupo en el Torneo Nacional de Ascenso 2025 para buscar un lugar en la Serie B de Ecuador. En 2024, Liga de Portoviejo se coronó campeona provincial al vencer 2-0 a La Paz, logró que le permite jugar la Copa Ecuador 2025. En el 2026, la ‘U’ sólo podrá estar en la Copa Ecuador si logra clasificar a la Serie B.

Juventud Italiana, con Randol Solórzano (11 goles) y Maicol Valencia (8 goles), enfrentará un duro desafío ante Club 11 de Mayo, liderado por Jefferson Troya (14 goles).

A los Play Offs del Nacional de Ascenso están clasificados por Manabí, Liga de Portoviejo, Juventud Italiana, 11 de Mayo y Exapromo Costa.