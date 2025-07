Justin Bieber reflexiona sobre su egoísmo y agradece el apoyo divino en publicación viral

Justin Bieber, el reconocido cantante pop de 31 años, compartió una reflexión personal en su cuenta de X este martes, admitiendo ser “extremadamente egoísta e impaciente” y agradeciendo la paciencia divina que, según él, lo guía. La publicación, acompañada de imágenes en un entorno natural, generó miles de reacciones positivas de sus seguidores, quienes elogiaron su humildad y búsqueda de paz interior. El mensaje llega en un contexto marcado por el reciente lanzamiento de su álbum Swag y especulaciones sobre su matrimonio con Hailey Bieber.

En su publicación, Justin Bieber escribió: “Tengamos un día bueno, salgamos. Salgamos a la naturaleza. Gracias a Jesús por su paciencia conmigo esta mañana. Puedo ser extremadamente egoísta e impaciente, pero Jesús siempre tiene sus brazos abiertos hacia mí”. Las fotos muestran al artista descendiendo unas escaleras de madera hacia un cuerpo de agua, vestido con una camiseta, pantalones cortos, gafas de sol fucsias y botas de senderismo, sugiriendo un momento de introspección en un retiro personal. Los comentarios de sus fans destacaron el tono sincero del mensaje y su conexión con la naturaleza.

Un disco que lanzó hace dos semanas

El mensaje llega dos semanas después del lanzamiento sorpresa de Swag, un álbum que refleja las tensiones y compromisos en su relación con Hailey Bieber. Letras como “Bebé, no me estoy yendo. Tú eras mi diamante / Te di un anillo / Te hice una promesa” muestran su dedicación al matrimonio, a pesar de los rumores de crisis. Según Page Six, fuentes cercanas al cantante revelaron que Justin Bieber aún enfrenta secuelas emocionales de haber crecido bajo el escrutinio público desde los 14 años. “Imagina ser famoso a esa edad. O te aman sin razón o te odian. Eso rompe a muchas personas”, comentó un informante.

La estabilidad de Bieber se ve reforzada por el apoyo de Hailey, con quien comparte a su hijo de 11 meses, Jack Blues. Sin embargo, los rumores de separación persisten, alimentados por la reciente aparición de Hailey sin su anillo de bodas en Nueva York el 19 de junio. La modelo, de 28 años, fue fotografiada desayunando en The Commerce Inn, en el West Village, con un atuendo casual que incluía una gabardina caqui y shorts de mezclilla. Pero sin su sortija de compromiso, valuada en más de 500 mil dólares. Más tarde, fue vista en una salida nocturna en Chez Fifi, en el Upper East Side, junto a las modelos Camila Morrone y Suki Waterhouse, nuevamente sin el anillo, lo que desató especulaciones.

Rumores de separación

A pesar de estos rumores, la pareja proyectó unidad durante la fiesta de lanzamiento de Swag en Los Ángeles. Allí compartieron un beso capturado en redes sociales. Fuentes cercanas aseguraron a Page Six que, aunque Bieber enfrenta “problemas internos”, cuenta con el respaldo constante de Hailey. El álbum Swag refleja esta etapa de autoconocimiento, con letras que abordan los “dolores de crecimiento” y su compromiso con su familia.

El mensaje de Justin Bieber en X y su nuevo trabajo musical subrayan una nueva etapa. Es decir, su búsqueda de equilibrio en medio de la fama y los desafíos personales. Mientras los fans celebran su vulnerabilidad, la ausencia del anillo de Hailey sigue generando preguntas sobre el estado de su relación.