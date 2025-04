Justin Bieber no se queda callado: así responde a los rumores sobre su salud mental y matrimonio

Justin Bieber, el ícono pop de 31 años, respondió a rumores de crisis personal y marital entre el 23 y 24 de abril desde sus historias de Instagram. Todo con el fin de callar especulaciones tras su comportamiento en el festival Coachella y defender su fe y relación con Hailey Bieber.

Justin Bieber ha estado en el ojo del huracán tras videos virales de Coachella 2025, donde se le vio fumando marihuana cerca de su hermano menor, Jaxon, de 15 años, y bailando de forma que algunos fans calificaron como “desorientada”. Las imágenes, captadas el 20 de abril, desataron rumores de problemas personales, especulaciones sobre su salud mental y hasta un posible divorcio de Hailey Bieber. Pero el cantante no se quedó de brazos cruzados y usó sus redes para poner las cosas en claro.

Justin dejó claro que Dios es su refugio

En el primer mensaje que Justin publicó en sus Instagram Stories el miércoles, 23 de abril, hizo alusión sobre la imperfección humana y cómo Dios tiene un plan para él y todos. «Cada día me despierto pensando que quizás soy demasiado imperfecto para que Dios me utilice. Sin embargo, Dios me usa (con todos mis defectos) cada día. ¡De la misma manera en que te usa a ti! Nuestra vida es significativa. Dios tiene un plan para nosotros».

En el mismo agregó: «hoy elijo permitir que el amor y la gracia de Dios moldeen mi día y me den perspectiva… y no hacer de mi día un intento de demostrar mi valía”.

Al siguiente día, 24 de abril, Justin también decidió abordar los rumores de su matrimonio: “Si yo fuera tú, sería difícil no sentir envidia al ver cómo Hailey y yo vivimos tan intensamente. Es algo tan fuerte que entiendo por qué las personas no lo soportan. No los culpo”. Con esto, no solo defendió su matrimonio, sino que también mostró confianza en su vida actual, dejando claro que él y Hailey, de 28 años, están más unidos que nunca.

Rumores que no paran

El drama comenzó en Coachella, cuando un video mostró a Justin fumando un porro mientras bailaba. En X, las reacciones no se hicieron esperar. “Justin necesita ayuda, Hailey merece algo mejor”, escribió un usuario. Pero otros lo defendieron: “Es solo un festival, dejen de exagerar”. Además, un artículo de The Hollywood Reporter titulado “¿La crisis de fe de Justin Bieber?” sugirió problemas financieros tras la cancelación de su Justice World Tour, avivando más especulaciones.

Justin no es ajeno a las críticas. En febrero de 2025, su representante desmintió rumores de consumo de drogas duras, calificándolos de “exhaustivos y lamentables” en TMZ. Ahora, el cantante se apoya en su fe cristiana, un pilar en su vida desde hace años. En marzo, compartió en Instagram un mensaje en mayúsculas: “DIOS ES MI FUERZA ANTE EL ODIO. MI FE ME SOSTIENE CUANDO EL MUNDO SE SIENTE PESADO”. Este post, acompañado de una cruz, reflejó cómo Justin encuentra paz en Dios frente a las tormentas mediáticas, usando su espiritualidad para superar los rumores y la presión de la fama.

Un matrimonio bajo lupa

Los rumores de divorcio no son nuevos para los Biebers. En 2024, enfrentaron especulaciones similares, pero Hailey las desmintió con un video en TikTok durante Coachella, haciendo un gesto que muchos interpretaron como un rechazo a los chismes. La pareja, que se casó en 2018, ha sido vista junta en eventos como una cena en West Hollywood el 16 de abril y una fiesta privada que organizaron en Coachella el 11 de abril, con invitados como Leonardo DiCaprio y Kendall Jenner. Estas apariciones muestran que, a pesar de las tormentas mediáticas, siguen adelante.