Justicia colombiana declara culpable a Álvaro Uribe del delito de soborno a testigos

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable del delito de soborno en actuación penal por la jueza Sandra Heredia, este lunes 28 de julio de 2025, en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, tras un proceso iniciado por la Fiscalía de Colombia.

Más de una década de investigación contra Álvaro Uribe

La jueza Sandra Heredia anunció el fallo en una audiencia seguida por miles de personas en el país. El caso comenzó en 2012 y se centró en la acusación de que Uribe intentó sobornar a testigos para que se retractaran de sus declaraciones sobre presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares.

La Fiscalía presentó pruebas que incluyeron grabaciones y testimonios, culminando en la aceptación formal de cargos el 9 de abril de 2024.

Uribe, líder del partido Centro Democrático, enfrentó el proceso tras una denuncia inicial contra el senador Iván Cepeda, que derivó en una investigación en su contra por presunta manipulación de testigos.

La audiencia marcó un precedente como el primer juicio penal contra un expresidente colombiano. Incluso, la jueza destacó que se trata de uno de los momentos más significativos de la historia judicial reciente: “El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla frente al poder. La justicia no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la confianza”, dijo.

Pruebas presentadas por la Fiscalía

La jueza Heredia afirmó que la Fiscalía logró probar que Uribe fue el “determinador” del soborno contra Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que cumplía condena por secuestro. Las evidencias incluyeron interceptaciones telefónicas, cartas y grabaciones de reuniones entre Uribe y su abogado Diego Cadena.

Monsalve denunció haber recibido presiones para retractarse de sus declaraciones sobre vínculos de Uribe con paramilitares.

El fiscal Gilberto Villarreal detalló que el soborno ocurrió en dos etapas: una durante visitas carcelarias a Monsalve y otra a distancia desde Neiva. La jueza validó estas pruebas, destacando la consistencia de los testimonios presentados por más de 90 testigos a lo largo de 67 audiencias. Esto, desde febrero de 2025.

¿Cuál es la sentencia contra Álvaro Uribe?

Tras el veredicto, se programará una audiencia para determinar la pena, que podría oscilar entre 6 y 12 años de prisión, según el Código Penal colombiano.

Uribe, de 73 años, seguirá el proceso en libertad mientras su defensa evalúa apelaciones ante el Tribunal Superior de Bogotá. La decisión no implica detención inmediata, pero marca un hito en la justicia colombiana.

El caso se remonta a acusaciones de nexos con el paramilitarismo. Este generó alta expectativa nacional, con manifestaciones de seguidores y detractores afuera de los juzgados. La lectura del fallo se transmitió virtualmente, permitiendo a Uribe participar desde Antioquia. (13).