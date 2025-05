Jurista manabita recibe Doctorado Honoris Causa por su trayectoria pública

Holger García, abogado y magíster originario de Portoviejo, recibió recientemente en Quito el Doctorado Honoris Causa por parte de la universidad estadounidense Word Humanistic University, en reconocimiento a su trayectoria transparente y de servicio en el sector público ecuatoriano.

Reconocimiento internacional a trayectoria profesional

El jurista manabita Holger García fue reconocido por la Word Humanistic University, institución académica con sede en los Estados Unidos. Recibió el Doctorado Honoris Causa durante una ceremonia en Quito. La distinción se basó en su desempeño ético y técnico en funciones públicas. Su trayectoria ha sido valorada por su integridad, profesionalismo y vocación de servicio. García aseguró que no gestionó el reconocimiento, ya que fue otorgado por decisión del consejo académico de la universidad.

“Ha sido una sorpresa que agradezco profundamente, porque uno actúa desde la convicción de hacer las cosas bien, sin esperar premios”, expresó. Indicó que el reconocimiento representa también a la provincia de Manabí y a todos los servidores públicos honestos del país. Dijo que este honor no es solo personal, sino también colectivo, pues visibiliza el trabajo técnico en el servicio estatal.

Un camino dedicado al servicio público

Durante su carrera, Holger García ha ocupado cargos provinciales y nacionales, todos relacionados con el ámbito público. Uno de sus puestos más destacados fue en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en la ciudad de Quito. Allí ejerció como Procurador Jurídico, encargándose de temas legales de alto nivel. Su formación y experiencia fueron claves para asumir funciones de dirección técnica en distintas entidades del Estado.

“Me preparé para el sector público, porque me apasiona servir. He asumido direcciones provinciales y nacionales. Siempre lo he hecho con vocación de servicio”, afirmó. García considera que el trabajo público requiere preparación, vocación y una ética sólida. Cree que uno de los principales problemas es la falta de perfiles capacitados en cargos técnicos. Señaló que muchas autoridades designan personal sin experiencia en administración pública.

El proceso de selección para el Doctorado Honoris Causa

El reconocimiento fue otorgado tras una evaluación independiente de su trayectoria. García explicó que no conocía el proceso hasta recibir la notificación oficial. Según detalló, uno de los miembros del consejo académico lo conoció durante su etapa en el SNAI. Esa persona, junto a su esposa, siguió de cerca su desempeño profesional. A partir de ahí, su perfil fue sometido a revisión por el tribunal académico de la universidad.

La decisión fue aprobada de forma unánime, según consta en los documentos oficiales. “Yo no sabía que el presidente de la universidad era alguien con quien coincidí en el SNAI”, comentó García. Dijo que no esperaba ese reconocimiento y que lo recibió con humildad y compromiso. Considera que este tipo de distinciones deben motivar a otros profesionales a actuar con principios.

Reflexiones sobre el reconocimiento

García consideró que este doctorado no solo reconoce su labor profesional, sino también representa a su provincia y a otros funcionarios que trabajan con honestidad. “Este logro pertenece a Manabí. Lo comparto con quienes sirven al país desde el trabajo técnico, muchas veces en el anonimato”, indicó. También lamentó que ninguna universidad ecuatoriana haya considerado su perfil para una distinción similar.

Recordó que Manabí mantiene profesionales valiosos que no reciben oportunidades locales. Según expresó, muchas veces se valora más lo externo que el talento propio. “Nadie es profeta en su tierra. A veces el extranjero reconoce lo que en casa se ignora”, opinó.

Dedicó el reconocimiento a su familia, a su ciudad natal y a los jóvenes que buscan formarse para servir al país desde el sector público. Recalcó que el honor no reside en el título, sino en mantener principios sólidos durante toda la carrera profesional.

Contexto académico del Doctorado Honoris Causa

El título de Doctor Honoris Causa representa el máximo reconocimiento honorífico que puede entregar una universidad. La distinción no requiere estudios previos en la institución que la otorga. Las universidades lo entregan a personas que generan impactos sociales, profesionales o científicos de alto nivel. En este caso, Word Humanistic University decidió entregar la distinción a García por su compromiso con el servicio público.

La universidad reconoció a otras figuras nacionales en áreas como salud, docencia y trabajo comunitario. En el evento realizado en Quito participaron académicos, representantes institucionales y medios de comunicación. Cada homenajeado recibió un pergamino con la resolución y una medalla conmemorativa.

El tribunal académico aseguró que analizó rigurosamente el perfil de cada candidato. En el caso de Holger García, destacaron la ética profesional, la constancia laboral y la contribución institucional. El proceso de selección incluyó informes de desempeño y referencias de terceros.

El reconocimiento que recibió Holger García no solo resalta una trayectoria profesional, también envía un mensaje claro sobre el valor de la integridad en el sector público. Su carrera muestra que la preparación técnica, la ética y la vocación pueden abrir caminos incluso sin buscar protagonismo.

Manabí cuenta con profesionales que representan bien al país en distintos niveles. Casos como este fortalecen la confianza en el talento local. El Doctorado Honoris Causa entregado por Word Humanistic University visibiliza un perfil técnico que muchas veces no obtiene reconocimiento en el ámbito nacional.

La historia de Holger García inspira a quienes inician sus carreras dentro de la función pública. También recuerda que el esfuerzo silencioso, enfocado en resultados, puede generar impactos reales. Desde Portoviejo, este jurista manabita elevó el nombre de su provincia con trabajo honesto y compromiso.