Juliana Chávez conquista con su talento desde Pueblo Nuevo. De coros de iglesia a estrella musical

Juliana Chávez, una talentosa cantante de la parroquia Pueblo Nuevo de Portoviejo, está dejando huella en la música ecuatoriana. A sus 34 años, esta artista nacida el 1 de febrero de 1991 ha convertido su pasión en un camino de éxitos.

Desde Manabí, su voz auténtica busca inspirar a quienes sueñan con alcanzar sus metas sin olvidar sus raíces. Desde pequeña, Juliana encontró en la música un refugio.

Juliana, un talento nacido en la iglesia

A los 15 años, empezó cantando en coros de la iglesia en la parroquia rural Pueblo Nuevo de Portoviejo, un lugar lleno de paisajes y calor humano. Su voz también se formó en noches de cumpleaños, cenas, festivales, serenatas y entre orquestas locales.

“Un tío que también es músico me descubrió y me dijo ven a cantar conmigo en la iglesia. Pero luego me propusieron participar en concursos”.

#Portoviejo | Juliana Chávez, talentosa cantante de la parroquia Pueblo Nuevo, en Portoviejo, está dejando huella en la música ecuatoriana. Conozca más sobre su trayectoria en la siguiente entrevista. pic.twitter.com/uMXfNKJPm0 — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) July 11, 2025

Juliana Chávez brilló en eventos como “Los barrios cantan en diciembre” y “Portoviejo, mi barrio canta”. Su carisma y voz potente enamoraron al público. A los 19, ganó su primer festival musical, un momento que cambió todo. Decidió ser solista, llevando su talento a un nuevo nivel.

“Estos concursos fueron mi impulso. Confieso que cuando estaba pequeña siempre fue mi sueño cantar, pero pensé que nunca llegaría a lograrlo. No teníamos muchos recursos económicos. Yo decía, este es un sueño que ojalá en algún momento se me cumpla. Pero fui trabajando duro, porque esto es de trabajo y constancia y aquí estoy”.

La manabita cuenta que esta es una canción de José Del Carmen Noguez. “El mexicano estaba buscando una voz para esta canción y por parte de un amigo, me dijo la quieres cantar. Si te gusta para grabarla. Y me encantó. Es una canción muy alegre, que te invita a sonreír y bailar”, sostuvo.

Una carrera con corazón de Juliana Chávez

Hoy, Juliana sigue creciendo. Su primera canción inédita, “Hoy Me Tocó a Mí”, ya suena en YouTube y Spotify. Trabajada con profesionales, refleja su esencia. Además, prepara un segundo sencillo inédito, para seguir conquistando corazones porque su voz no se detiene, apenas comienza a volar.

“Hoy Me Tocó a Mí” es un susurro para los que han llorado sin ser vistos, un himno de resistencia para quienes alguna vez sintieron que el dolor los apagaría, y una celebración para quienes eligen seguir caminando, aun cuando todo parece oscuro.

Casada con Iván Murillo, su apoyo musical y personal, Juliana equilibra su carrera con su familia. Sus cuatro hijos, Abigail (hija de Corazón), Alan, Eimy, y Sohara, son su inspiración. Su música lleva el alma de Ecuador al mundo.