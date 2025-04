Juicio contra Sean «Diddy» Combs sigue adelante: juez desestima solicitud de aplazamiento

El juicio que involucra al productor musical Sean “Diddy” Combs no experimentará ningún retraso, según la firme determinación del juez de distrito estadounidense Arun Subramanian. Este magistrado desestimó la moción presentada por el equipo legal de la defensa, quienes buscaban posponer el inicio del proceso judicial.

La fecha establecida para el comienzo del juicio contra “Diddy” se mantiene para el próximo 5 de mayo, tal como se había programado inicialmente. Este caso ha generado una gran expectación debido a la seriedad de los cargos que enfrenta el magnate de la música. Las acusaciones incluyen graves delitos como tráfico sexual y crimen organizado, lo cual podría acarrear una condena de cadena perpetua.

Estrategia legal de Sean “Diddy” Combs

A pesar de la gravedad de las imputaciones, “Diddy” Combs ha mantenido una postura de inocencia, negando las acusaciones en su contra. Esto incluye las numerosas demandas civiles que se han presentado en relación con presuntas conductas sexuales inapropiadas. Los abogados del fundador de Bad Boy Records habían solicitado formalmente un aplazamiento de dos meses para el inicio del juicio de la estrella musical.

La defensa de Sean “Diddy” Combs argumentó que la Fiscalía había incurrido en una demora significativa en la entrega de pruebas esenciales para el caso. Estas pruebas, según la defensa, se derivaban de una acusación sustitutiva que se presentó en el mes de abril. Sin embargo, el juez Subramanian no encontró mérito en esta petición y la desestimó. El magistrado señaló que no observaba razones por las cuales el equipo legal de la defensa no pudiera estar preparado para el inicio del juicio.

Controversia por vídeo de agresión a su expareja

Uno de los aspectos más polémicos que ha rodeado el caso antes del juicio es la posible admisión como prueba de un vídeo de vigilancia. Este material audiovisual, que fue difundido por la cadena de noticias CNN, muestra a “Diddy” Combs agrediendo a su expareja, la cantante Cassie Ventura. Las imágenes son explícitas y han generado una gran controversia pública.

En el video en cuestión, se observa al productor musical, vestido únicamente con una toalla y calcetines, persiguiendo a Ventura, propinándole golpes y aparentemente patadas, además de lanzarle un objeto contundente. Ante esta situación, el equipo legal de la defensa de Sean “Diddy” Combs ha presentado una solicitud formal para que dicho video sea excluido del juicio. Los abogados argumentan que el material fue manipulado, alterado y acelerado por la cadena CNN.

Próximos pasos en el proceso judicial contra Combs

Actualmente, Sean “Diddy” Combs permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Estados Unidos. Su arresto se produjo en el mes de septiembre pasado, y desde entonces se le ha negado la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza debido a la gravedad de los cargos que enfrenta. La siguiente etapa crucial en este proceso judicial será la selección del jurado.

El inicio de la selección del jurado está programado para el próximo 5 de mayo. Este momento marcará el comienzo formal del juicio contra Sean “Diddy” Combs, un proceso que sin duda será objeto de un intenso seguimiento por parte de la opinión pública a nivel global. La notoriedad del acusado y la naturaleza grave de las acusaciones de tráfico sexual y crimen organizado aseguran que este caso mantendrá la atención mediática durante su desarrollo.