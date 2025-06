Jugos verdes: qué dice la ciencia sobre su supuesto efecto desintoxicante en el hígado

El consumo de jugos verdes se ha vuelto una práctica habitual entre personas que buscan mejorar su salud, especialmente con el objetivo de “desintoxicar” el cuerpo o “limpiar” el hígado. Sin embargo, no existe evidencia científica concluyente que respalde estas afirmaciones. Según expertos en nutrición y medicina interna, el hígado posee mecanismos propios para procesar y eliminar toxinas sin la necesidad de ayuda externa.

¿Qué es son los jugos verdes?

Los jugos verdes están compuestos generalmente por vegetales de hoja verde (como espinaca, kale o acelga), junto con otros ingredientes como apio, pepino, limón, jengibre y manzana verde. Son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes, y pueden contribuir al aporte nutricional diario.

Sin embargo, su función no es desintoxicar el hígado, ya que este órgano cuenta con enzimas que metabolizan sustancias potencialmente dañinas. Así lo explican entidades médicas como la Clínica Mayo y la Asociación Americana del Hígado (American Liver Foundation).

El hígado: un sistema de autolimpieza

El hígado actúa como un filtro natural que procesa medicamentos, alcohol, alimentos procesados y toxinas ambientales, convirtiéndolos en compuestos menos dañinos que luego se eliminan a través de la orina o las heces. Este proceso se lleva a cabo de forma continua y no requiere de dietas “detox” ni suplementos.

“El concepto de ‘limpiar’ el hígado mediante jugos carece de base fisiológica. Lo que sí puede ayudar es mantener una dieta equilibrada, evitar el alcohol en exceso y hacer ejercicio regularmente”, señala un informe del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) de Estados Unidos.

¿Tienen algún beneficio?

Aunque no desintoxican el hígado, los jugos verdes pueden formar parte de una dieta saludable si se consumen con moderación. Sus ingredientes naturales aportan fibra (cuando no se cuelan), vitamina C, potasio y antioxidantes, los cuales favorecen la salud digestiva y cardiovascular.

Sin embargo, hay advertencias. La espinaca y la acelga, por ejemplo, son ricas en oxalatos, compuestos que en exceso pueden contribuir a la formación de cálculos renales. Además, sustituir comidas completas por jugos puede provocar déficits nutricionales.

Recomendaciones médicas

Los profesionales de la salud sugieren:

Evitar alcohol y grasas saturadas

Dormir bien y mantenerse hidratado

Realizar actividad física regular

Evitar dietas restrictivas sin supervisión médica

Consultar a un médico si se sospecha de problemas hepáticos

Los jugos verdes pueden ser nutritivos, pero no “limpian” el hígado. La mejor forma de cuidar este órgano es adoptar hábitos saludables sostenidos y evitar prácticas sin respaldo médico.