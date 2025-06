Sancionan a juez manabita que intentó hablar con Ministro del Interior sobre el caso ‘Fito’, por faltar a audiencias

El Consejo de la Judicatura suspendió por 30 días al juez de Manabí señalado de intentar comunicarse con el ministro del Interior, John Reimberg, en medio de las investigaciones por el caso “Blanqueo Fito”, poniendo en evidencia tensiones y cuestionamientos sobre la transparencia judicial.

La determinación, anunciada el 12 de junio de 2025, llega tras el reproche público del ministro Reimberg. Él pidió explícitamente a los jueces de Manabí abstenerse de contactarlo y facilitar trámites a través de terceros. Sin embargo, la sanción de M.I.M.P. responde, en realidad, a una falta grave por inasistencias a audiencias en agosto de 2024, pero se da en un contexto de investigación por posibles irregularidades vinculadas a alias Fito.

Contexto disciplinario del juez manabita

El fallo del organismo lo afecta directamente por la siguiente falta constatada:

No comparecer a dos audiencias por robo y hurto, el 19 de agosto de 2024.

Violación del artículo 108.11 del Código Orgánico de la Función Judicial, que sanciona ausencias injustificadas.

Una suspensión de 30 días sin sueldo, según el Consejo de la Judicatura

El ministro del Interior expresó el pasado 8 de junio: “Señores jueces de Manabí, **no me llamen, no me busquen… si tienen algo que dirigirme, háganlo por escrito”.

Desde el organismo de control judicial, se informó que esa misma fecha se abrió una investigación por posibles actuaciones irregulares en casos relacionados con alias ‘Fito’.

Más sanciones y cifras

Desde el 16 de julio de 2024 , el Consejo de la Judicatura ha destituido o sancionado a más de 90 servidores judiciales en todo el país.

La suspensión de este juez se da en un punto crítico de la investigación al caso “Blanqueo Fito”. Este caso ha desnudado vínculos entre el crimen organizado y sectores judiciales.

La sanción ocurre en una fase de depuración profunda dentro del sistema judicial. Es motivada por escándalos como el caso Metástasis y cuestionamientos sobre jueces que habrían respaldado movimientos irregulares en casos vinculados a alias ‘Fito’ . Esto marca un giro hacia una mayor exigencia de capital ético en el ejercicio judicial, señalan expertos.

La sanción del juez y la denuncia del ministro, colocan nuevamente a Manabí en el ojo público judicial, donde el crimen organizado ha enturbiado procesos legales.

El caso “Blanqueo Fito” surgió tras la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito‘, líder de Los Choneros. Ocurrió en enero de 2024, lo que detonó un estado de excepción y una serie de operativos nacionales. Las autoridades investigan presuntos vínculos entre estructuras del crimen organizado y funcionarios del sistema judicial. Se buscan posibles favores judiciales y filtraciones de información. En ese marco, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior han intensificado la vigilancia sobre jueces que podrían haber facilitado decisiones a favor de grupos delictivos. (36)