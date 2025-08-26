Juez dicta sentencia por muerte de adolescente en una vía de Chimborazo

En Guamote, Chimborazo, Ecuador, Juan Isaías N. C., fue condenado a tres años de prisión el 26 de agosto de 2025 por un accidente de tránsito ocurrido el 1 de septiembre de 2024 en la vía Guamote-Cebadas. En el accidente murió un adolescente.

La Fiscalía demostró que, al invadir el carril contrario sin licencia y sin respetar la doble línea continua, provocó la muerte de un adolescente de 16 años. El joven falleció por fractura craneal y politraumatismos.

Lo ocurrido

La sentencia la dicto el Juez Multicompetente de Guamote tras una audiencia de juzgamiento donde la Fiscalía presentó pruebas. Entre estas se incluyeron el informe de reconocimiento del lugar, el parte policial, el acta de levantamiento del cadáver y el informe de autopsia médico-legal, que confirmó la causa de muerte del adolescente como fractura craneal y politraumatismos por el impacto del vehículo.

Estas evidencias fueron clave para establecer la responsabilidad de Juan Isaías N. C. El accidente ocurrió el 1 de septiembre de 2024, a las 13:50, cuando el sentenciado, propietario y conductor de un vehículo, invadió el carril contrario en la vía Guamote-Cebadas. El choque con una motocicleta resultó en la expulsión de la víctima, un adolescente de 16 años, quien murió en el lugar.

El conductor huyó y el adolescente murió

Tras el impacto, el conductor huyó, lo que agravó su situación legal. La Fiscal del caso sustentó que Juan Isaías N. C., no tomó las medidas de seguridad vial necesarias, infringiendo normas como no respetar la doble línea continua y carecer de licencia de conducir. Estas faltas, demostradas con pruebas documentales, periciales y testimoniales, fueron determinantes para la condena de tres años de prisión por la muerte del adolescente.

Chimborazo, y en particular Guamote, ha enfrentado desafíos en materia de seguridad vial debido a las condiciones de sus carreteras y el incumplimiento de normas por parte de conductores. Según datos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en 2024 se registraron 15 accidentes mortales en la provincia, muchos relacionados con invasiones de carril y falta de documentación. Este caso resalta la necesidad de reforzar la educación vial y los controles en zonas rurales.

Escenario de accidentes y muerte del adolescente

La vía Guamote-Cebadas, escenario del accidente del adolescente, la conocen por su tráfico mixto de vehículos y motocicletas, lo que aumenta el riesgo si no se respetan las señales. Autoridades locales han solicitado mayor presencia policial para prevenir incidentes similares, aunque los resultados aún son limitados.

La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado destacando el trabajo conjunto con peritos y testigos para esclarecer los hechos. La condena de Juan Isaías N. C., envía un mensaje claro sobre las consecuencias de la imprudencia al volante. La muerte del adolescente ha generado conmoción en la comunidad de Guamote, donde las familias exigen mayor seguridad en las vías.

Señalización en la vía