Juan Carlos León se defiende de quienes dudan de su capacidad para dirigir un club grande y denuncia arbitraje “injusto” ante Barcelona SC

Juan Carlos León atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera como entrenador. El ‘Pechón’, como se lo conoce en el medio futbolístico ecuatoriano, ha logrado consolidarse como un técnico confiable, con propuestas claras y resultados que hablan por sí solos. Desde su llegada a Libertad FC, equipo al que tomó en plena crisis y al borde del descenso, ha conseguido no solo mantenerlo en la Serie A LigaPro, sino ponerlo en pelea por un cupo a torneos internacionales.

En entrevista con Zapping FC, León abordó dos temas que han marcado su actualidad: su proyección como técnico y una fuerte crítica al arbitraje tras el empate 3-3 ante Barcelona SC en Guayaquil.

‘Pechón’ León sobre Emelec

Sobre la posibilidad de dirigir a un club grande, algo que ha rondado su nombre en varias ocasiones —especialmente en Emelec, donde volvió a sonar tras la salida de Jorge Célico—, León no dudó en responder a quienes cuestionan su preparación.

“Yo escucho decir que si uno estará preparado para un equipo grande. No entiendo por qué dicen eso. La mayoría de jugadores que están en equipos grandes pasaron por mis manos, yo los formé. Pregúntele a cualquier jugador”, expresó con firmeza.

León, quien ha dirigido en clubes como Independiente del Valle, 9 de Octubre, Orense y ahora Libertad FC, defendió su liderazgo y estilo de trabajo. “A veces soy muy rígido, me enfoco mucho en el trabajo. Pero jamás un jugador me ha faltado al respeto. No exijo respeto, me lo gano. No soy un jefe, soy un líder”, explicó.

Como ejemplo de su relación con futbolistas de peso, mencionó a Gabriel Achilier y Frickson Erazo. “Con Achilier, en Orense, hice una gran amistad. Él es un líder en la cancha y un juvenil en los entrenamientos. A Frickson lo tuve en 9 de Octubre y nos llevamos muy bien”, recordó León.

Su malestar por el arbitraje ante Barcelona SC

Pero no todo fueron reflexiones sobre su carrera. León también dejó duras críticas tras el empate en Guayaquil, en el que Libertad sacó un punto ante Barcelona SC, pero se sintió perjudicado por el arbitraje.

“Me sentí perjudicado. Es increíble que nos hayan anulado un gol donde no había por dónde hacerlo. Lo que más me llama la atención es cómo cortan la jugada. Yo voy contra el VAR, que es quien determina estos horrores. Contra todo eso debimos enfrentarnos. Barcelona no necesita que lo ayuden”, sentenció.

“Barcelona no necesita que lo ayuden” 😳 🎙️ Juan Carlos León, DT de @LibertadFC3, y su descargo tras el partido en Guayaquil #ZappingFC 🤳 pic.twitter.com/C4J6emd5kO — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) July 1, 2025

Pese a ello, el técnico se mostró satisfecho con su equipo: “Ya hemos jugado contra todos los planteles en esta primera etapa y ninguno nos superó. Podemos competir con cualquiera al mismo nivel. Estoy muy contento con este grupo de jugadores, nosotros sí nos la creemos”.

Con estas declaraciones, Juan Carlos León deja aclaró que está listo para retos mayores. Por ahora no se confirma nada sobre Emelec y continúa entrenando a Libertad FC.