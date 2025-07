José de la Gasca no descarta postularse como fiscal general tras renunciar al Ministerio de Gobierno

,José de la Gasca, quien renunció al cargo de ministro de Gobierno, expresó en una entrevista con Radio Centro que no descarta participar en el concurso para fiscal general del Estado, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El exfuncionario destacó su compromiso con el país y su experiencia previa como juez, aunque señaló que anunciará su decisión en el momento oportuno.

Ante ello, José de la Gasca abrió la puerta a una posible candidatura para convertirse en fiscal general del Estado. En una entrevista con Radio Centro el 30 de julio de 2025, el exfuncionario indicó que considera la Fiscalía como una de las instituciones donde podría seguir sirviendo al país. “Es una batalla personal que tengo como ecuatoriano, con independencia de estar como funcionario o no. Creo que hay otras instancias donde puedo servir, ciertamente, la Fiscalía es una de esas”, afirmó.

No busca perseguir a personas

De la Gasca, quien destacó su trayectoria como juez, subrayó que su interés en el cargo no está motivado por perseguir a personas ni por crear “campos de impunidad”. “No quisiera anticiparme o pecar de prepotente o ganador de algo que ni siquiera ocurre, pero mi respuesta, sin concursar o perdiendo, va a ser siempre la misma”, dijo, dejando en claro que no teme asumir el desafío, aunque aún no confirma su participación. “No le tengo miedo al desafío”, enfatizó.

El exministro explicó que su salida del Ministerio de Gobierno, tras un período no especificado en el cargo, responde a motivos personales y profesionales. “Estos cargos no son eternos y ni mi afán ha sido quedarme para siempre. Yo ya tenía un plan de salir y retomar mi vida”, comentó en la entrevista. José de la Gasca señaló que su renuncia le permitirá asumir nuevos retos, sin descartar opciones como la postulación al concurso del CPCCS.

El proceso para seleccionar al nuevo fiscal general del Estado, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, está en marcha. Actualmente, el CPCCS recibe postulaciones para conformar la comisión ciudadana de selección, cuyo plazo vence el 31 de julio de 2025. Este concurso busca designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General, una institución clave en la administración de justicia en Ecuador.

Contexto adicional

La Fiscalía General del Estado es una de las instituciones más relevantes del sistema judicial ecuatoriano. Está encargada de liderar investigaciones penales y garantizar la aplicación de la ley. El proceso de selección del fiscal general, supervisado por el CPCCS, es un mecanismo establecido para garantizar transparencia y participación ciudadana en la designación de autoridades. La renuncia de José de la Gasca al Ministerio de Gobierno, una cartera estratégica que gestiona temas de seguridad y gobernabilidad. Esto ha generado interés en su próximo paso profesional, especialmente en un contexto donde la Fiscalía enfrenta retos relacionados con la lucha contra la impunidad.

La trayectoria de José de la Gasca como juez y su reciente experiencia como ministro lo posicionan como una figura con conocimiento del sistema judicial y la gestión pública. Su posible postulación al cargo de fiscal general ha captado la atención. Esto, dado el impacto que esta institución tiene en el panorama político y judicial del país. Mientras el proceso avanza, la ciudadanía espera que la selección del nuevo fiscal cumpla con los principios de mérito y transparencia establecidos por el CPCCS.