José De La Gasca, ministro de Gobierno, dice que Erik Prince aún no se encuentra en tareas participativas sino de reconocimiento

José De La Gasca, ministro de Gobierno, se refirió a las diversas críticas que ha surgido entorno a la cooperación entre el Gobierno de Daniel Noboa y Erik Prince. De acuerdo a De La Gasca, Pince se encuentra en una fase de evaluación, reconocimiento y observación. Asegura que él evaluará la situación para posteriormente capacitar y mejorar la parte táctica de las fuerzas del orden. Agregó que Prince no está en tareas participativas.

Según el ministro de Gobierno, Prince primero debe capacitar para posteriormente mejorar la parte de reacción y táctica operativa de unidades de élite como operativas de las fuerzas del orden del país. Indicó que la presencia de Erik Prince ha causado malestar en algunos sectores porque «saben que esto va a hacer que definitivamente nuestras fuerzas superen las capacidades que tiene el crimen y podamos acelerar los resultados que ya se están presentando».

A decir del funcionario, «estamos avanzando bastante bien«. El ministro cuestionó a quienes dudan de las capacidades de Erik Prince. De acuerdo a De La Gasca, Prince estuvo inspeccionando operativos y no participó de estos junto a las fuerzas. Explica que no participó porque no estuvo «repartiendo bala» y que solo «estuvo». Agregó que cuando Prince estuvo en operativos acudió consciente de lo que debía hacer y desde la posición que le compete.

Erik Prince es cercano a Donald Trump, según el ministro de Gobierno

De La Gasca, durante una entrevista en la la radio Centro Digital, la noche de este lunes 7 de abril, dijo que Prince no se ha hecho opiniones políticas y que ha dado una visión porque su país no es ajeno a la problemática del narcotráfico. Según De La Gasca, Erik Prince es cercano al Presidente de Estados Unidos Donald Trump.

De acuerdo al ministro, Prince tiene una visión «bastante importante en materia de seguridad y política que puede servir para canalizar la cooperación internacional que ya existe». El ministro de Gobierno asegura que la formulación de cargos por parte de Estados Unidos en contra de José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», corresponde a la voluntad política. Explica que el diálogo fluido entre las naciones permite estas cooperaciones.

Sobre la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos para las importaciones que llegan a ese país desde Ecuador no se dieron con «dedicatoria». Dice que Ecuador debe seguir dialogando por las vías correspondiente. Agregó que la canciller siempre buscará ventajas competitivas.