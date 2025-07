José Cifuentes evalúa opciones tras fallida negociación con Olympiakos

El mediocampista ecuatoriano José Cifuentes, de 25 años, está próximo a abandonar el Rangers FC de Escocia, según informó el periodista César Luis Merlo. Tras un paso irregular por el club y una cesión en Aris Salónica, el jugador busca un nuevo destino en el mercado de pases actual.

Retorno a Rangers tras préstamo en Grecia

Cifuentes regresó al Rangers FC en junio de 2025 tras finalizar su préstamo con Aris Salónica, donde disputó 29 partidos y ayudó al equipo a clasificar a la Europa Conference League. Sin embargo, el club griego no ejerció la opción de compra de 2.8 millones de dólares, según reportes, debido a limitaciones financieras.

Aris había negociado una extensión de dos semanas para intentar un acuerdo con Rangers, pero optó por no continuar con el traspaso.Cifuentes, quien llegó a Rangers desde Los Angeles FC en 2023 por 1.6 millones de dólares, no logró consolidarse en el equipo escocés bajo la dirección de Michael Beale y Philippe Clement.

Su paso por el club incluyó un breve préstamo a Cruzeiro en Brasil, antes de su experiencia en Grecia, lo que refleja una etapa de inestabilidad en su carrera europea.

Negociaciones frustradas con Olympiakos

Durante el mercado de verano, Olympiakos mostró interés en fichar a Cifuentes, pero las negociaciones no prosperaron, según Merlo. Aunque no se especificaron los motivos del fracaso, el periodista señaló que el club griego no llegó a un acuerdo con Rangers.

Este revés no ha detenido el interés de otros equipos, que ven en el mediocampista un perfil atractivo por su experiencia y versatilidad.

Interés de clubes europeos y americanos

El futuro de Cifuentes permanece abierto, con clubes de Europa y América explorando su incorporación. Entre los interesados, Aberdeen FC, también de la Scottish Premiership, ha sido mencionado como un posible destino.

En América, equipos no especificados han mostrado interés, aunque no se han revelado nombres concretos. La trayectoria del volante, que incluye participaciones con la selección ecuatoriana y experiencia en la MLS, lo convierte en un activo valioso para el mercado.

Un perfil con experiencia internacional

A sus 25 años, Cifuentes cuenta con un historial que incluye 16 partidos con la selección de Ecuador, destacando en la Copa América y eliminatorias sudamericanas. Su paso por Los Angeles FC entre 2020 y 2023 le permitió disputar más de 80 encuentros en la MLS, consolidándose como un mediocampista dinámico con capacidad para recuperar balones y contribuir en la creación de juego.

Sin embargo, su adaptación al fútbol europeo ha sido un desafío, y el jugador busca ahora un club donde pueda recuperar la regularidad perdida.¿Qué sigue para Cifuentes?Con dos años de contrato restantes con Rangers, el club escocés está abierto a negociar un traspaso permanente o una nueva cesión, según fuentes cercanas al equipo.

La prioridad del jugador es encontrar un destino que le garantice minutos de juego y estabilidad, elementos clave para mantener su lugar en la selección ecuatoriana de cara a futuras competiciones internacionales.

Las próximas semanas serán decisivas para definir su nuevo equipo, con el mercado de transferencias europeo cerrando a finales de agosto.

Contexto del mercado de pases

El caso de Cifuentes se enmarca en un mercado de verano activo, donde clubes europeos buscan reforzar sus plantillas antes del inicio de las ligas. En Escocia, Rangers FC ha estado ocupado con movimientos como la llegada en préstamo de Nasser Djiga desde Wolves. Mientras tanto, en América, equipos de la MLS y ligas sudamericanas siguen atentos a jugadores con experiencia europea como Cifuentes.