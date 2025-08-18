COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Portoviejo
Sociedad

Federico García Lorca inspira recitales y concursos en el aniversario 89 de su muerte

Poetas, estudiantes y artistas locales se unirán en las Jornadas Lorquianas para recordar al autor español con recitales, declamación y pintura en vivo
Federico García Lorca (1898–1936) fue un poeta, dramaturgo y ensayista español, considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX en lengua castellana.
Consuelo Loor

Redacción ED.

Este martes 19 de agosto de 2025, cuando el mundo conmemora el 89 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, Portoviejo será escenario de las Jornadas Lorquianas. Se trata de un encuentro cultural organizado por la Fundación Argos y el Instituto Tecnológico Superior Portoviejo.

“La finalidad principal es mantener vivo el legado literario de Lorca y elevar el nivel artístico de los poetas manabitas”, expresó Julio Villacreses Guillem, presidente de la Fundación Argos.

Por su parte, el canciller del ITS Portoviejo, Roberth Zambrano Santos, confirmó que la programación busca acercar la obra del poeta granadino a las nuevas generaciones. Además, consolidar a la ciudad como referente cultural de Manabí.

Un aniversario lleno de arte y literatura

La jornada iniciará con actividades que pondrán en diálogo a la juventud con la obra de Lorca:

  • 10h00 – Concurso Intercolegial de Declamación de Poesía del autor homenajeado.

  • 16h00 – Concurso Intercolegial de Pintura en vivo, inspirado en los poemas de Lorca.

  • 17h00Recital-Memorial, con la participación de reconocidos poetas manabitas.

En este último acto se darán cita autores locales como Edith Cuadros, Vicente Espinales, Evelyn Mendoza Parra, Enoc Bravo Guerrero, Alice Moreira Álava, Victor Arias Aroca, Hildale Cevallos Castro, Moisés Sampedro, Angela Mercedes Pinoargote, Nieve Concepción Rivadeneira, Vicenta Alarcón Castro, Aracely Cevallos, Ronald Mero Alvia y Edison Zambrano, quienes compartirán versos inéditos en memoria del poeta español.

El legado de Lorca en Manabí

Federico García Lorca (1898–1936) fue un poeta, dramaturgo y ensayista español, considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX en lengua castellana. Integrante de la Generación del 27, dejó un legado literario marcado por obras como Romancero Gitano, Poeta en Nueva York y Bodas de Sangre, en las que fusionó tradición popular, simbolismo y vanguardia.

Su vida terminó de manera trágica en agosto de 1936. Fue asesinado durante los primeros días de la Guerra Civil española, víctima de la represión franquista. Su muerte convirtió su figura en un símbolo universal de la lucha por la libertad, la diversidad cultural y los derechos humanos.

 Su obra, marcada por el simbolismo, la música popular y la defensa de la libertad, sigue siendo fuente de inspiración para artistas y escritores en todo el mundo. Para los organizadores, la Jornada Lorquiana no solo honra su memoria, sino que busca fortalecer la producción literaria y artística de la provincia. “Queremos que los jóvenes comprendan la trascendencia de Lorca, y que los poetas locales lo celebren creando desde Manabí”, agregó Villacreses.

Con recitales, declamaciones y pinceladas, Portoviejo se suma al recuerdo global de Lorca. Su aniversario se transforma así en una oportunidad para rescatar la memoria cultural y reforzar el valor del arte en la sociedad manabita.

 

