Jorge Célico denuncia que Emelec le debe dinero y que no le pagaban el arriendo

Jorge Célico, exdirector técnico de Emelec, reveló que el club le adeuda tres meses y medio de sueldo. Aseveró que la dirigencia no cancelaba el arriendo del departamento donde vivía. En una entrevista con JC Sports, el entrenador argentino aseguró que la institución enfrenta graves problemas financieros. La crisis económica se suma a la deportiva que mantiene a Emelec, en el puesto 14 de la Liga Ecuabet y con más resultados adversos que positivos.

Jorge Célico, quien asumió la dirección técnica de Emelec en marzo de 2025, denunció irregularidades financieras tras su salida. En diálogo con la emisora JC Sports, el entrenador afirmó: “De los cinco meses que estuve en Emelec este año, me han pagado un mes y medio. Me quedaron debiendo tres meses y medio; no me pagaron los arriendos”, señaló el argentino. También señaló que “hay un montón de deudas y hay que ver cómo las arreglamos”.

Emelec con crisis económica y deportiva, según Jorge Célico

Célico, cuyo contrato se extendía hasta diciembre de 2025, también señaló que el club enfrenta sanciones pendientes, aunque no proporcionó detalles. La salida de Célico se produce en un momento crítico para Emelec, que atraviesa una temporada complicada en la Liga Ecuabet. Con 18 puntos, el equipo se ubica en la decimocuarta posición de la tabla, a una unidad de la zona de cuadrangular por el no descenso. También, ocho puntos del hexagonal por el título nacional.

El empate 1-1 ante Universidad Católica, partido aplazado de la fecha 16, donde el rival jugó con nueve jugadores, fue el detonante para la decisión de la directiva sobre Célico. La institución aún no ha anunciado al reemplazante. Sin embargo, según reportes de los medios Bolavip y El Universo, Juan Carlos León, exentrenador de Libertad de Loja, asumirá el cargo. Cristhian Nasuti y Óscar Bagüí dirigirán al equipo de forma interina en el próximo partido contra Macará.

Gestión del nuevo entrenador eléctrico

Dicho encuentro está programado para el domingo en el estadio Bellavista de Ambato, correspondiente a la fecha 18 de la Liga Ecuabet. Este encuentro será clave para Emelec, que busca mejorar su posición en el torneo. La crisis deportiva de Emelec no es un hecho aislado. El club ha enfrentado problemas financieros recurrentes, incluyendo deudas con jugadores y cuerpos técnicos, según han reportado medios locales en los últimos años.

La denuncia de Célico pone en evidencia las dificultades económicas que persisten en la institución. Aquello podría complicar la gestión del nuevo entrenador y el desempeño del equipo en la recta final de la temporada. Emelec, uno de los clubes más tradicionales de Ecuador, ha enfrentado altibajos en los últimos años. La Liga Ecuabet 2025 ha sido particularmente desafiante, con varios equipos históricos luchando por mantenerse fuera de la zona de descenso.

Según datos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el torneo de este año ha mostrado una alta competitividad, con diferencias mínimas entre los equipos de media tabla. La situación de Emelec refleja la importancia de una gestión financiera sólida para garantizar la estabilidad deportiva.