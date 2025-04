Jombriel redefine su imagen con un estilo «calle pero elegante» para su nuevo sencillo

El artista urbano Jombriel, originario de Esmeraldas, ha revelado su nuevo look en el video musical de su sencillo «XCELENCIA». El cambio responde a comentarios en redes sociales y refleja su evolución artística.

Jonathan Gabriel Cedeño Romero, conocido artísticamente como Jombriel, ha optado por un estilo más formal en su reciente producción. En un video en TikTok, el cantante comentó: «La gente en TikTok me está comentando que me visto feo. Que se me ve más bacano vestirme así. De ahora en adelante hay que vestirse así» .​

Este ajuste en su imagen busca equilibrar su esencia urbana con una apariencia más refinada, resonando con su creciente base de seguidores.

El último tema de Jombriel va en ascenso​

El sencillo «XCELENCIA» ha ganado popularidad rápidamente en redes sociales, destacándose por su ritmo pegajoso y coreografía distintiva. El video musical, que aún no ha sido lanzado oficialmente, presenta el nuevo estilo de Jombriel, ha sido bien recibido por el público.​

Con solo 21 años, Jombriel ya ha logrado éxitos anteriores con temas como «Parte & Choque» y «Vitamina», y continúa expandiendo su influencia en el género urbano.​

Jombriel inició su carrera musical en 2020, incursionando en el freestyle a los 17 años. Aunque inicialmente soñaba con ser futbolista, su pasión por la música lo llevó a explorar nuevos horizontes artísticos. Su disciplina y humildad han sido fundamentales en su desarrollo profesional.

Reacciones y expectativas en redes​

El cambio de imagen no solo ha generado conversación, sino también elogios por parte de sus fans, quienes destacan su versatilidad. En plataformas como TikTok e Instagram, el nuevo estilo de Jombriel ha sido calificado como “maduro”, “fresco” y “representativo de su nueva etapa”.