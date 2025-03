Compártelo con tus amigos:

¡Jombriel lo hizo otra vez! El ecuatoriano puso a Argentina a mover el esqueleto con ‘Parte y Choke’, alcanzando el Top 1 en Billboard y marcando un golazo musical.

El 20 de marzo de 2025, el cantante ecuatoriano Jombriel logró un hitazo al llevar su tema ‘Parte y Choke’ al primer puesto de Billboard Argentina, en un mercado competitivo, mostrando por qué su música urbana está conquistando corazones desde Esmeraldas hasta el sur del continente.

¡El chico de Esmeraldas está en la cima! Jombriel, con su flow único y ritmos que no te dejan quieto, ha dado un salto gigante. Su canción ‘Parte y Choke’, lanzada como un cohete, se coló entre los temas más escuchados de Argentina, superando a pesos pesados como Bad Bunny y Karol G. Este logro, anunciado hoy, tiene a sus fans saltando de emoción y a la industria musical volteando a ver a Ecuador.

Desde su natal Esmeraldas, este talento de 21 años ha sabido mezclar dancehall y reggaetón en un combo explosivo. “De Ecuador para el mundo”, escribió un usuario en X (@ecuavisa), celebrando el hito. Y no es para menos: Billboard Argentina no miente, y Jombriel está dejando huella en un mercado que no cualquiera conquista.

Jombriel triunfa frente a los grandes

Lo increíble de este éxito es el contexto. En un ranking donde los gigantes de la música latina suelen reinar, ‘Parte y Choke’ se abrió paso con fuerza. Según posts en X, fans destacan que “Jombriel está poniendo a Ecuador en el mapa” (@RadioCiudad1017). Este no es solo una ganancia personal , sino un momentazo para la música ecuatoriana que está ganando terreno en la región.

No es la primera vez que Jombriel da de qué hablar. Su tema ‘Vitamina’, junto al colombiano DFZM, lanzado después de ‘Parte y Choke’, alcanzó 1 millón de vistas en menos de un día. Ahora, con ‘Parte y Choke’ liderando en Argentina, queda claro que este esmeraldeño no tiene freno. Su estilo fresco y letras pegajosas lo están convirtiendo en un nombre clave del género urbano.

Este Top 1 no es un golpe de suerte. Jombriel viene creciendo desde que arrancó en 2020, freestyleando en las calles y subiendo su música a redes. Su ascenso en rankings como Billboard y Spotify refleja el hambre de los fans por sonidos nuevos. ¿Lo próximo? Seguro más hits que nos hagan bailar desde Quito hasta Buenos Aires.

