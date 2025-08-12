COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Cine

Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow: Productor confirma conversaciones para el regreso del icónico pirata

Las conversaciones entre Jerry Bruckheimer y Johnny Depp reavivan la esperanza de ver al icónico Jack Sparrow de nuevo en el cine.
Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow: Productor confirma conversaciones para el regreso del icónico pirata
Depp afirmó que su regreso depende de cómo se maneje el guión de la cinta.
Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow: Productor confirma conversaciones para el regreso del icónico pirata
Depp afirmó que su regreso depende de cómo se maneje el guión de la cinta.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El capitán Jack Sparrow, uno de los personajes más memorables del cine moderno, podría izar nuevamente las velas. Jerry Bruckheimer, productor de la saga Piratas del Caribe, reveló a Entertainment Weekly que ha mantenido conversaciones directas con Johnny Depp para que retome su papel en una posible sexta entrega. Aunque aún no hay un acuerdo firmado, sus declaraciones reavivan la ilusión de los seguidores que sueñan con ver de nuevo al excéntrico pirata en la gran pantalla.

Bruckheimer fue claro: la disposición de Depp depende de un elemento clave, el guion. “Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en la página… todavía estamos trabajando en un guion. Queremos hacerlo. Solo tenemos que conseguir el guion correcto”, afirmó.

El productor también dejó en claro que, aunque la nueva película se plantea como un reinicio parcial, su deseo personal es contar con Depp: “Lo quiero. Es un buen amigo. Es un artista increíble y tiene un estilo único. Él creó al Capitán Jack. Eso no estaba en el guion; fue él combinando a Pepé Le Pew con Keith Richards. Esa fue su interpretación de Jack Sparrow”.

Una franquicia multimillonaria con rumbo incierto

Depp encabezó las cinco películas previas de la franquicia, que recaudaron más de 4.500 millones de dólares. Sin embargo, Disney cortó lazos con el actor en 2018 tras un artículo publicado por su entonces esposa, Amber Heard, que lo describía como abusador sin mencionarlo explícitamente. Durante el mediático juicio por difamación de 2022, Depp aseguró que no volvería “ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas”, reflejando la magnitud de la ruptura con el estudio.

Dos guiones en desarrollo

Desde Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017), la saga ha estado en pausa. En este tiempo, Bruckheimer y Disney han explorado varios caminos narrativos. Actualmente existen dos guiones en desarrollo: uno con Jack Sparrow como protagonista y otro que lo excluye. Jeff Nathanson, responsable de la quinta entrega, ha escrito un nuevo borrador que, según Bruckheimer, tiene “un tercer acto increíble”, aunque todavía deben ajustar las dos primeras partes.

La lista de creativos vinculados al proyecto incluye a Craig Mazin (The Last of Us) y Ted Elliott, coguionista de las primeras cuatro películas. Mazin reconoció que su propuesta para la sexta parte era “muy extraña” y que se sorprendió de que Disney la aprobara antes de que las huelgas de Hollywood de 2023 detuvieran la producción.

Posible reunión del Depp y el elenco original

El regreso de viejos rostros no es improbable. Orlando Bloom, quien interpretó a Will Turner, admitió en junio que ha habido conversaciones para reunirlo con Depp y Keira Knightley: “Sería genial reunir a la banda de nuevo”, comentó.

Mientras las negociaciones avanzan, Depp continúa enfocado en proyectos más pequeños, como el drama histórico francés Jeanne du Barry y su trabajo como director en Modi: Three Days on the Wing of Madness. Su posible regreso como Jack Sparrow marcaría no solo un hito en su carrera, sino también un momento clave para una franquicia que lleva casi una década esperando zarpar nuevamente.

