John Cena se sometió a un trasplante de cabello por las burlas de los fans de WWE

Tras ganar el campeonato en WrestleMania 41, el luchador y actor John Cena reveló que las burlas de fans de WWE (World Wrestling Entertainment) lo llevaron a someterse a un trasplante de cabello.

Cena dijo durante una entrevista en The Pat McAfee Show que se realizó un trasplante de cabello en noviembre pasado, describiendo el impacto emocional de las críticas que recibe desde hace muchos años.

“Me hacen sentir pequeño y me avergüenzan. No saben lo que es eso. Es puro acoso. No es genial. No me gusta”, dijo, calificando las acciones de los fans como “bullying puro”.

“Esto no está bien. Ustedes no son buenos conmigo. ¿Por qué creen que lo hice? Estoy en el Royal Rumble intentando ganar y los fans preguntan: ‘¿Cómo está la calva?‘. Es injusto. No puedo controlarlo”, añadió el famoso de 47 años.

El trasplante de cabello de John Cena

El procedimiento, según Cena, consistió en tomar cabello de los lados de su cabeza y trasplantarlo en la parte superior. “Es un trabajo en progreso”, comentó, indicando que el cabello aún está creciendo y espera resultados más visibles en meses.

Aunque bromeó sobre las críticas, Cena enfatizó que no siente vergüenza: “Si tengo un problema, lo enfrento”.

El actor no reveló el nombre del cirujano que lo operó, esperando mejores resultados antes de hacerlo. “Cuando te operan, se te cae el pelo porque el nuevo tiene que crecer. Así que el viejo se cae. Y, por cierto, gracias por estar tan atentos a mis necesidades y emociones, porque me destrozaron por un problema genético que no puedo controlar”, señaló.

“Tengo un problema, intento arreglarlo. Así soy. Una vez que mejore y tenga la melena larga y suelta, le diré: ‘Oye, ve con este tipo’. Así que estoy trabajando en ello. Trabajo en progreso”, agregó Cena.

Una carrera destacada en la lucha libre y el cine

John Cena, nacido el 23 de abril de 1977 en West Newbury, Massachusetts, es un ícono de la WWE y actor reconocido.

Debutó en la lucha libre profesional en 2002, tras entrenar en Ultimate Pro Wrestling, y rápidamente se destacó por su carisma y fuerza.

Su personaje de “Doctor of Thuganomics”, un rapero callejero, lo catapultó a la fama. En 2005, ganó su primer Campeonato de la WWE, iniciando una trayectoria que incluye 17 campeonatos mundiales, récord compartido con Ric Flair, consolidado en WrestleMania 41 en 2025.

Cena, conocido por su lema “Hustle, Loyalty, Respect”, fue el rostro de la WWE durante más de una década, enfrentándose a leyendas como The Rock y Randy Orton. Su transición a “heel” en su gira de despedida 2025 sorprendió a los fans, mostrando versatilidad.

Paralelamente, Cena incursionó en el cine con papeles en El Marine (2006) y comedias como Esta chica es un desastre (2015). Su rol en Peacemaker (2021), serie de DC, y películas como Fast X (2023) lo establecieron como actor versátil.

Con 47 años, Cena balancea su legado en la lucha y una creciente carrera actoral, dejando un impacto cultural duradero.