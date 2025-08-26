Jhon Jairo Sánchez lidera con doblete la goleada de Guaraní ante Libertad

El extremo ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez anotó un doblete en la victoria 4-0 de Guaraní sobre Libertad este lunes 25 de agosto de 2025 en Asunción, por la fecha 9 del Torneo Clausura paraguayo, impulsando a su equipo al segundo puesto.

Un doblete decisivo para Guaraní

El ecuatoriano Sánchez, de 26 años, abrió el marcador al minuto 30, aprovechando un centro raso tras una jugada por la banda derecha, y selló su doblete al minuto 50 con un zurdazo tras un rebote en un tiro libre. Los otros goles fueron de Agustín Manzur (45’, de penal) y Derlis Rodríguez (63’).

Guaraní, dirigido por Víctor Bernay, suma 19 puntos y se mantiene en el segundo lugar del Clausura 2025, a un punto del líder Cerro Porteño. Libertad, tras su eliminación en penales ante River Plate en la Copa Libertadores, suma 12 puntos y ocupa el quinto puesto.

Trayectoria de Sánchez en Paraguay

Sánchez, cedido por Emelec al Guaraní en julio de 2025 con opción de compra, ha disputado seis partidos en el Clausura, marcando tres goles y registrando una asistencia. Su primer gol con el club fue un tanto de 40 metros ante Olimpia el 10 de agosto, en una victoria 4-0 por la fecha 7. En ese encuentro, ingresó al minuto 20 y cerró la goleada al minuto 86. Su promedio de 0,5 goles por partido lo consolida como titular en el esquema de Bernay.

El manabita, formado en Independiente del Valle, acumuló 10 goles en 98 partidos con los rayados y 2 goles en 68 partidos con Emelec. Su experiencia en Vasco da Gama en 2021 y su título en la Copa Sudamericana 2019 con IDV refuerzan su perfil.

Contexto del Clausura y próximo desafío

El Torneo Clausura 2025, que comenzó el 4 de julio y finalizará el 1 de diciembre, cuenta con 12 equipos. Guaraní, con cuatro victorias consecutivas, enfrenta un calendario exigente, incluyendo un duelo clave ante Cerro Porteño el 31 de agosto en el Estadio Rogelio Livieres. Libertad, campeón del Apertura 2025, busca recuperarse tras dos derrotas seguidas.

Sánchez, con 152 minutos jugados en el torneo, aporta velocidad y desequilibrio. Su doblete fue celebrado en redes sociales por el Club Guaraní, que destacó su “corajeada” en el primer gol. La prensa paraguaya resaltó su impacto en el partido.

Proyección internacional del ecuatoriano

El desempeño de Sánchez lo posiciona como candidato a la selección ecuatoriana para las Eliminatorias 2026, donde Ecuador enfrentará a Paraguay el 4 de septiembre y Argentina el 9 de septiembre. Su adaptación al fútbol paraguayo, bajo la dirección de Víctor Bernay, refuerza su proyección internacional. Guaraní, con un valor de mercado de USD 7,5 millones apuesta por Sánchez para pelear el título del Clausura y clasificar a la Copa Libertadores 2026.