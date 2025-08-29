Jhojan Riascos en evaluación por contusión cerebral tras partido de Copa Ecuador

Jhojan Riascos, delantero de Liga de Portoviejo, sufrió una contusión cerebral durante el partido contra Macará el 27 de agosto de 2025 en el estadio Reales Tamarindos, Portoviejo. El colombiano permanecerá en evaluación médica durante 72 a 96 horas, según informó el médico del equipo Daniel Palacios.

Lesión de Jhojan Riascos

En el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa Ecuador, Jhojan Riascos recibió un fuerte golpe en la cabeza con un rival antes del final del tiempo reglamentario contra Macará. El cuerpo médico de Liga de Portoviejo realizó evaluaciones iniciales en el campo, pero el jugador, incapaz de sostenerse por sí mismo, fue trasladado en ambulancia a una casa de salud en Portoviejo.

“El tuvo una contusión traumática cerebral que se denomina TEC, que se llama trauma craneoencefálico. Sumado a eso, el antecedente de que él aproximadamente hace cuatro meses tuvo un golpe en una región cercana al mismo lugar. Por lo tanto, se trata como una conmoción cerebral”, expresó el médico del club Daniel Palacios.



Palacios informó que se realizó una tomografía que descartó daño estructural en la masa encefálica. Riascos permaneció en observación durante 12 horas hasta el jueves 28 de agosto y recibió el alta médica. El jugador estará bajo control médico durante 72 a 96 horas, con un regreso progresivo a los entrenamientos si las evaluaciones lo permiten, expresó Palacios.

Su posible ausencia afectaría al equipo en la preparación para los octavos de final.

Clasificación a octavos

Liga de Portoviejo venció a Macará por 7-6 en penales tras un empate 0-0 el 27 de agosto en el estadio Reales Tamarindos, clasificando a los octavos de final de la Copa Ecuador 2025. El arquero Manuel Mendoza fue la figura al atajar el penal decisivo de Jordan Mohor.

El equipo manabita enfrentará a Universidad Católica entre el 17 de septiembre y el 8 de octubre en el Reales Tamarindos, como establece el reglamento que otorga la localía al equipo de menor categoría. La victoria consolida a La Capira como una sorpresa en el torneo, tras eliminar a Independiente Juniors por 4-3 en penales en la ronda previa.

Refuerzos juveniles

Miguel Parrales, gerente deportivo de Liga de Portoviejo, anunció que el club trabaja en la incorporación de juveniles para fortalecer la plantilla. Entre los prospectos destacan el volante Kelvin Checa, quien jugó en Daquilema durante dos temporadas y militaba en el 11 de Mayo en 2025, y el arquero Alex Mayorga. Ambos están en entrenamientos, según informó Parrales a este medio.

Parrales también descartó la salida de jugadores juveniles José Luis Montoya y Osman Pico.

Estas incorporaciones buscan reforzar el plantel de cara a los playoffs del Campeonato Nacional de Ascenso y la Copa Ecuador.

Riascos, quien se unió a Manta FC en enero de 2025 tras dejar Liga de Portoviejo, podría perderse el duelo ante Universidad Católica, lo que obligaría al técnico Raúl Duarte a ajustar su estrategia ofensiva.