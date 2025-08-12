COMUNIDAD POR USD 1
Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

Jhoanner Chávez vuelve a entrenar en Francia tras larga lesión

El futbolista ecuatoriano Jhoanner Chávez se mostró feliz tras volver al campo de juego en Francia.
Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Periodista por vocación y profesión. Treinta y cinco años teniendo el privilegio de hacer cobertu... Ver más

[email protected]

 

¡La pesadilla terminó! Jhoanner Chávez vuelve a entrenar con el Lens tras una larga lesión.

Después de un período complicado de recuperación, el lateral izquierdo ecuatoriano Jhoanner Chávez ha regresado oficialmente a los entrenamientos con el RC Lens de la Ligue 1 de Francia, como lo mostró en sus redes sociales este lunes 11 de agosto. Durante la publicación expresó:

“Le doy gracias a Dios que después de mucho tiempo, estoy nuevamente en el campo será un nuevo comienzo sigo firme y de pie luchando siempre por mis sueños” .

¿Quién es Jhoanner Chávez?

Nacido el 25 de abril de 2002 en Puerto Francisco de Orellana, Ecuador, Chávez surgió de las canteras de Independiente del Valle, donde jugó desde las divisiones juveniles hasta debutar en el primer equipo en 2020 .

En enero de 2023 se mudó a Brasil, antes de ser cedido al RC Lens en enero de 2024 en un préstamo con opción de compra . Más adelante, Lens ejecutó la compra, firmando a Chávez hasta junio de 2028 .

La lesión y la recuperación de Chávez

El 5 de enero de 2025, Chávez sufrió un esguince serio en el tobillo durante un partido contra el Toulouse, lo que lo dejó fuera de las canchas.

Ahora, ha quedado atrás ese difícil episodio y vuelve a entrenarse con normalidad .

Ecuador en la Ligue 1: un semestre prometedor

Esta temporada, la Ligue 1 está más ecuatoriana que nunca:

Jhoanner Chávez, con el Lens. Willian Pacho, defensa central, ya consolidado en el Paris Saint‑Germain. Kendry Páez, joven promesa, jugará para el Strasbourg esta temporada tras llegar cedido desde el Chelsea .

Además, se habla de una posible incorporación de Joel Ordóñez que podría llegar al Marsella, lo que convertiría a esta temporada en la más ecuatoriana de todos los tiempos.

Un lateral sólido en defensa

Jhoanner Chávez es un lateral izquierdo rápido y potente, que combina capacidad física con buena lectura táctica. Destaca por su velocidad en las transiciones, lo que le permite llegar con frecuencia a zona de ataque y enviar centros desde la banda. Debe trabajar la precisión.

Su resistencia le permite mantener intensidad durante todo el partido, mientras que su capacidad para cerrar espacios y anticipar jugadas le otorga solidez en defensa.

Es fuerte en el uno contra uno, tanto para recuperar balones como para encarar rivales en ofensiva, y posee un golpeo de balón que le facilita ejecutar disparos de media distancia.

 

 

