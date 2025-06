Jesica Martínez, la migrante ecuatoriana que impulsa negocios latinos con educación financiera

Cuando Jesica Viviana Martínez llegó de niña a Estados Unidos desde Guayaquil, no imaginaba que un día estaría dando seminarios gratuitos en iglesias, asesorando a dueños de pequeños negocios y enseñando contabilidad a otros migrantes hispanos.

Hoy, esta ecuatoriana dirige dos empresas contables y capacita a otros hispanos para que aprendan a manejar sus finanzas y negocios con autonomía. “No todos pueden pagar un contador, pero si sabes un poquito y quieres aprender, yo te puedo enseñar cómo hacerlo”, explica. “Me apasiona ayudar. Doy seminarios gratis en iglesias, con la ciudad de Jacksonville, y también con la Cámara de Comercio Hispana” agrega.

Impulsa el manejo financiero entre emprendedores

Desde 2021, lidera JVM Accounting Services, una firma que asesora en declaraciones de impuestos,

organización de negocios y cumplimiento financiero. Pero viendo la necesidad de educación financiera, lanzó una segunda empresa enfocada en capacitación contable, enseñando a otros lo que ella aprendió trabajando desde abajo durante años. “Yo trabajaba de ocho de la mañana a dos de la madrugada en la temporada de impuestos”, recuerda. “Pero ahora tengo la libertad de organizar mis días, de ver clientes virtuales, o incluso trabajar desde otras ciudades como Miami o Nueva York” detalla.

Jesica está certificada con la ciudad de Jacksonville lo que le ha permitido ofrecer talleres comunitarios en temas como contabilidad básica, impuestos y manejo financiero. “Esa certificación ayuda bastante”, asegura. También forma parte de grupos de empresarios latinos que se apoyan mutuamente.

Jesica Martínez y su conexión con la comunidad migrante

Uno de los aspectos más valiosos de su trabajo es la cercanía cultural y el entendimiento de la realidad migrante. “Aquí en Jacksonville hay muchos venezolanos, colombianos, mexicanos, ecuatorianos también, pero a veces es difícil encontrarlos. En los eventos familiares o en grupos empresariales es donde más conectamos”, dice.

Martínez no solo ayuda a emprendedores. También brinda orientación a quienes llegan recién al país o están perdidos ante el sistema tributario y financiero. “Una vez hice un seminario en una iglesia sobre cómo preparar tus taxes (declaración de impuestos) y la gente se me acercaba agradecida. Les explicaba que hay opciones, que hay recursos, y que no están solos”, comenta.

A quienes recién llegan de Ecuador, les recomienda informarse bien y buscar apoyo. “Aquí hay oportunidades, pero también hay que saber orientarse. Un paso importante es aprender lo básico sobre tus finanzas, y si no puedes pagar ve por ayuda, busca talleres gratuitos” enfatiza.

Orgullo de raíces y empoderamiento femenino

Aunque su vida está en EE.UU., Jesica conserva fuerte el vínculo con sus raíces. Su hija se llama Rosabel, una combinación del nombre de su bisabuela -Rosa Isabel-, una mujer empresaria que tuvo una ferretería en Guayaquil en tiempos en que eso no era común. “Aunque no decía mucho, con su ejemplo nos enseñó a ser mujeres fuertes, a ir por nuestras metas”, cuenta con emoción.

Jesica representa a una nueva generación de migrantes ecuatorianos: formada, comprometida, y decidida a compartir lo que ha aprendido con los demás. “Mi vida me enseñó a adaptarme, pero nunca olvidé de dónde vengo. Y eso me guía cada día”.

“Me siento orgullosa de crear una red donde los hispanos se recomiendan entre ellos. Muchos llegan porque alguien les habló bien de mí”, comenta. Su pasión no es solo hacer números, sino ver cómo otros prosperan. “Me encanta enseñar y ver a una mujer que antes solo hacía uñas en su casa, ahora tener su propio salón y spa. Eso no tiene precio” recalca.

Varios consejos clave para abrir negocios en EE.UU.

#EcuatorianosEnUsa De Guayaquil a Jacksonville: Jesica trabajaba hasta la madrugada y hoy lidera dos empresas que empoderan a migrantes latinos.@manavisionec pic.twitter.com/uRhq1ewkBc — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) June 4, 2025

Y aunque la nostalgia por Ecuador sigue viva —por su familia y por platos como el encebollado o el seco de pollo—, Jesica ha sabido convertir su experiencia migrante en un puente que conecta sueños con realidades. Es así, que si está interesado en abrir su propio negocio, Jesica le recomienda estos pasos: