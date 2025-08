Jeremy Sarmiento marca en amistoso con Brighton ante Southampton, pero sigue fuera del equipo titular

Jeremi Sarmiento hizo un gol. Lo negativo es que no fue tomado en cuenta para el equipo principal en la doble jornada de amistosos ante Southampton, lo que reaviva las dudas sobre su continuidad en el club inglés.

El sábado 2 de agosto, Brighton disputó dos encuentros amistosos, el primero ante el Southampton, a puerta cerrada. El primer partido, fue reservado para el equipo alterno. El ecuatoriano Jeremy Sarmiento fue titular y marcó el único gol del encuentro tras una asistencia de Brajan Gruda. Con ese tanto, Brighton se impuso 1-0, en un duelo que tuvo un buen ritmo competitivo.

Sin embargo, en el segundo partido, donde sí jugaron los titulares habituales, Sarmiento no fue considerado, lo que confirma que, pese a su aporte ofensivo, no figura como una pieza clave en el esquema del técnico Fabián Hürzeler.

Rumores y opciones de salida de Jeremy Sarmiento

El hecho de que Jeremy Sarmiento no haya sido parte del once principal fortalece los rumores de una posible salida. Medios británicos y sudamericanos han vinculado al extremo ecuatoriano con clubes como el Bologna de Italia, mientras que desde Ecuador también se menciona un posible interés del Atlético de Madrid, aunque este último no ha sido confirmado por fuentes en España.

Sarmiento, de 23 años, aún tiene contrato con Brighton hasta 2027. En los últimos dos años ha sido cedido a clubes como Ipswich Town, Burnley y West Bromwich Albion, sin lograr asentarse definitivamente.

Jugador desequilibrante:

Jeremy es un extremo veloz y con buen regate, capaz de romper defensas por las bandas y generar centros peligrosos. Aunque su fuerte no es el gol, su desequilibrio lo hace un futbolista atractivo para varios entrenadores. Además, ha sido parte de la Selección Mayor de Ecuador, con la que disputó el Mundial de Qatar 2022, eliminatorias y Copa América.

El mercado será decisivo para su futuro. Mientras tanto, su capacidad de anotar y generar peligro sigue intacta. Falta que encuentre su espacio.