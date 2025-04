Jennifer López deslumbrará como anfitriona de los American Music Awards.

La cantante y actriz Jennifer López brillará como anfitriona de los premios American Music Awards 2025, prestigiosa gala musical que se desarrollará el próximo 26 de mayo, en Las Vegas, Estados Unidos.

La superestrella, reconocida por su carisma, regresa a este escenario tras su exitosa conducción en 2015. Entonces, deslumbró con una vibrante interpretación de “Waiting For Tonight”.

Además, López no es ajena a los galardones. Su trayectoria incluye tres premios American Music Awards: Artista Femenina Favorita de Pop/Rock en 2003 y Artista Latina Favorita en 2007 y 2011.

Destacan la selección de Jennifer López y se vienen más proyectos

En un comunicado, Jay Penske, organizador de la gala, destacó la selección de López para conducir la ceremonia. “Su talento excepcional y carisma la convierten en la anfitriona perfecta”, afirmó. También resaltó su capacidad para impregnar energía al show. «Sabemos que Jennifer López traerá su energía única a esta celebración que marca una de las grandes noches de la música», agregó.

Por otro lado, Jennifer López encara un 2025 repleto de proyectos. Recientemente anunció su nueva gira musical «Up All Night Live In 2025», que promete ser una explosión de energía, glamour y éxitos musicales. Allí, cantará sus hits «On The Floor», «Ain’t Your Mama» y «Jenny From The Block», entre otros. El tour incluirá paradas internacionales, con presentaciones confirmadas en seis ciudades de España (Pontevedra, Cádiz, Málaga, Madrid, Barcelona y Bilbao) durante julio. Además, López actuará en el World Pride de Washington D.C. (Estados Unidos).

En el ámbito cinematográfico, López protagonizará la adaptación del musical «Kiss of the Spider Woman», una producción que ya genera expectativa tras su paso por el Festival de Cine de Sundance. En esta película, interpreta a Aurora, un personaje complejo que mezcla fantasía y drama, demostrando una vez más su rango actoral.

Además, Jennifer López está involucrada en «Office Romance», una comedia romántica para Netflix junto a Brett Goldstein, y «Unstoppable», donde su interpretación de una madre trabajadora ha sido descrita como «sensacional».

‘La Diva del Bronx’ mantiene una conexión cercana con su audiencia. Recientemente, compartió en Instagram una selfie luciendo un enterizo negro, destacando su disciplina física a los 55 años. Acompañó la imagen con un mensaje de gratitud, mencionando su cuerpo, seres queridos y momentos significativos.

Enfocada en brillar

Tras un 2024 marcado por su divorcio del actor Ben Affleck, Jennifer López parece enfocada en transformar los desafíos personales en combustible creativo. Su participación en festivales, su retorno a la música en vivo y su presencia en el cine muestran a una artista decidida a reinventarse.