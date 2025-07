Jennifer Aniston y Jim Curtis: Nuevo romance confirmado por fuentes cercanas

Jennifer Aniston, reconocida por su papel en Friends, comenzó una relación con Jim Curtis, autor y especialista en hipnoterapia, según confirmó la revista People. La relación, que lleva meses, inició tras conocerse por un amigo en común y compartir intereses en bienestar personal.

La pareja, vista recientemente en un yate en Mallorca junto a amigos como Jason Bateman, mantiene un vínculo casual. “Están saliendo, pero es algo relajado y divertido”, señaló una fuente. Curtis, conocido por sus libros y talleres de crecimiento personal, atrajo a Aniston por su trabajo en salud mental, un área de interés para la actriz. “Es muy diferente a sus parejas anteriores”, afirmó un informante, destacando la conexión basada en la admiración de Jennifer Aniston por los escritos de Curtis.

Los romances de la actriz

Jennifer Aniston, de 56 años, ha sido discreta sobre su vida amorosa tras sus matrimonios con Brad Pitt (2000-2005) y Justin Theroux (2015-2018). “Está feliz sola, pero abierta a compartir su vida”, comentó un amigo cercano. La actriz, ganadora de un Emmy, se encuentra en un momento positivo, enfocada en su bienestar y proyectos profesionales.

La relación con Curtis comenzó cuando Aniston, interesada en el desarrollo personal, leyó sus libros. Un amigo en común los presentó, y pasaron de la amistad a un noviazgo casual. Imágenes recientes en Mallorca muestran a Curtis masajeando los hombros de Aniston y a la pareja abrazada, sugiriendo cercanía. “Jen está plena y centrada”, afirmó una fuente, destacando su felicidad actual.

Un año lleno de desafíos y de trabajo

Aniston enfrenta un 2025 intenso. En junio, confesó a PEOPLE que su adicción al trabajo la ha llevado a priorizar el descanso. Próximamente, producirá una adaptación de I’m Glad My Mom Died de Jennette McCurdy y un reboot de 9 to 5 escrito por Diablo Cody. Además, el 17 de septiembre se estrena la cuarta temporada de The Morning Show en Apple TV+, donde actúa y produce.

Conocida por su icónico papel como Rachel Green en Friends, Aniston ha diversificado su carrera como actriz, productora y empresaria. Su interés en la salud mental y el equilibrio personal la ha llevado a explorar proyectos alineados con estos valores, como su apoyo a iniciativas de bienestar. Curtis, por su parte, es un reconocido coach de vida, cuya experiencia en hipnoterapia complementa los intereses de Jennifer Aniston.

Relevancia del momento

Este nuevo capítulo sentimental llega en un contexto de plenitud para Jennifer Aniston, quien equilibra una exitosa carrera con una vida personal más introspectiva. Su relación con Curtis, aunque en etapa inicial, refleja su apertura a nuevas experiencias mientras mantiene su enfoque en el crecimiento personal.

La confirmación de este romance, respaldada por múltiples fuentes, ha generado interés en el público, que sigue de cerca la evolución de la actriz tanto en lo personal como en lo profesional.